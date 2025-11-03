57 perce
Az OZORA Fesztivál csak a kezdet volt – szárnyal a 16 éves lemezlovas
Kökény Sion, a 16 éves igar-vámszőlőhegyi fiatal tehetség, elszánta magát, hogy a legismertebb lemezlovasok közé szeretne kerülni.
A székesfehérvári Gorsium Gimnázium zenész szakos tanulója, Kökény Sion gyerekkora óta a zenében él. Gitáron és hegedűn is játszik, de leginkább a DJ-zés vonzza, amelyben már bizonyította tudását az OZORA Fesztiválon is. A tehetséges fiatallal társlapunk a feol.hu beszélgetett.
Az OZORA Fesztiválon indult Kökény Sion zenei karrierje
Rögtön a mélyvízbe dobták, mégis helytállt Sion, hiszen debütáló nagy fellépése az O.Z.O.R.A. Fesztiválon volt, ahol fiatal kora ellenére magabiztosan nyűgözte le a közönséget.
Első fővárosi fellépése 2024. október 19-én volt, amikor meghívták Budapestre, az Ace Ventura buliba az Arzenál klubba. A 16 éves DJ a budapesti fellépése után újra a gyakorlásra koncentrált, majd 2025 márciusában ismét az Arzenál klubban játszhatott, ezúttal Astrix előtt.
Siker siker hátán
A következő nagy lehetőséget Sion 2025 júliusában kapta, amikor ismét felléphetett az O.Z.O.R.A. Fesztiválon. A közönség ezúttal is hatalmas lelkesedéssel fogadta, az este pedig felejthetetlenre sikerült. A sikeres fellépéseket követően készített egy Instagram- és egy Facebook-oldalt is, ahova feltölti a fellépéseiről készült videókat, hogy ezzel is növelje ismertségét és elérje a közönségét.
Kiemelte, hogy folytatja a gyakorlást, és készül arra, hogy a következő bulijain is a maximumot tudja nyújtani.
A budapesti Arzenál klubban való fellépését Zagorski Péter, az esemény egyik főszervezője is támogatta, aki elmondta, hogy már az O.Z.O.R.A. Fesztiválon felfigyelt Sion tehetségére.
