Országjáró tolvajpáros bukott le – így fosztogatták a vásárlókat

A rendelkezésre álló adatok szerint a két férfi idén októberben, az ország több városában jelent meg különböző üzleteknél, ahol egyikük eltulajdonította a figyelmetlen vásárlók pénztárcáját, készpénzét, benne esetleg iratokkal, bankkártyákkal. A gyanúsított-társának szerepe az volt, hogy az utazáshoz használt gépkocsit vezette. Az országjáró tolvajokat Kaposváron fogták el a rendőrök, majd gyanúsítotti kihallgatásukat követően kezdeményezték letartóztatásukat - áll a Fejér Vármegyei Főügyészség szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

Országjáró tolvajok letartóztatását indítványozta a Székesfehérvári Járási Ügyészség, két külföldi férfi ellen sorozatos lopások elkövetése miatt.

Országjáró tolvajok letartóztatását kezdeményezték

Mivel a gyanúsítottak külföldi állampolgárok, Magyarországon lakóhellyel nem rendelkeznek, továbbá figyelemmel a sorozatos jellegű elkövetésre, megalapozottan fennáll a bűnismétlésnek és annak a veszélye, hogy a gyanúsítottak az eljárás alól kivonnák magukat. Mindezek miatt a Székesfehérvári Járási Ügyészség kezdeményezte a külföldi elkövetők letartóztatását Magyarországon.

