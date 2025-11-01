november 1., szombat

Székesfehérvári Járási Ügyészség

3 órája

Országjáró tolvajpáros bukott le – így fosztogatták a vásárlókat

A Székesfehérvári Járási Ügyészség indítványozta azoknak a gyanúsítottaknak a letartóztatását, akik az ország több városában loptak meg időseket.

Duol.hu

A rendelkezésre álló adatok szerint a két férfi idén októberben, az ország több városában jelent meg különböző üzleteknél, ahol egyikük eltulajdonította a figyelmetlen vásárlók pénztárcáját, készpénzét, benne esetleg iratokkal, bankkártyákkal. A gyanúsított-társának szerepe az volt, hogy az utazáshoz használt gépkocsit vezette. Az országjáró tolvajokat Kaposváron fogták el a rendőrök, majd gyanúsítotti kihallgatásukat követően kezdeményezték letartóztatásukat - áll a Fejér Vármegyei Főügyészség szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

országjáró tolvajok
Országjáró tolvajok letartóztatását indítványozta a Székesfehérvári Járási Ügyészség, két külföldi férfi ellen sorozatos lopások elkövetése miatt.
Forrás:  Shutterstock

Országjáró tolvajok letartóztatását kezdeményezték

Mivel a gyanúsítottak külföldi állampolgárok, Magyarországon lakóhellyel nem rendelkeznek, továbbá figyelemmel a sorozatos jellegű elkövetésre, megalapozottan fennáll a bűnismétlésnek és annak a veszélye, hogy a gyanúsítottak az eljárás alól kivonnák magukat. Mindezek miatt a Székesfehérvári Járási Ügyészség kezdeményezte a külföldi elkövetők letartóztatását Magyarországon.

Dunaújvárosi rablás

Korábban beszámoltunk arról, hogy Dunaújvárosban egy férfi rabolt ki egy 87 éves idős asszonyt egy buszmegállóban, mert készpénzre volt szüksége. A Dunaújvárosi Járási Ügyészség minősített rablás bűntette miatt indítványozta a férfi letartóztatását.

 

