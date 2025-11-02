1 órája
Önkormányzat: elkezdődik az útfelújítás
Perkáta Nagyközség Önkormányzata tájékoztatása szerint 2025. november 4-én, kedden megkezdődnek a Liszt Ferenc utca és a Szent István utca kijelölt szakaszain az útfelújítási munkálatok.
A beruházás a Magyar Falu Program keretében valósul meg, amelynek célja a települési közutak állapotának javítása, a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése és a lakókörnyezet színvonalának emelése.
A munkálatok ideje alatt időszakos forgalomkorlátozásra, parkolási tilalomra és zajhatásra kell számítani. Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket és az érintett lakókat, hogy fokozott figyelemmel, körültekintéssel közlekedjenek az érintett útszakaszokon, és legyenek türelemmel a munkálatok ideje alatt.
