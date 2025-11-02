Önkormányzat: elkezdődik az útfelújítás

A beruházás a Magyar Falu Program keretében valósul meg, amelynek célja a települési közutak állapotának javítása, a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése és a lakókörnyezet színvonalának emelése.

A munkálatok ideje alatt időszakos forgalomkorlátozásra, parkolási tilalomra és zajhatásra kell számítani. Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket és az érintett lakókat, hogy fokozott figyelemmel, körültekintéssel közlekedjenek az érintett útszakaszokon, és legyenek türelemmel a munkálatok ideje alatt.