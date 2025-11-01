Műsebek és rémisztő tanulás – pályaorientáció a Lorántffyban

Halott balerina, háromszög kötés és parittya – kreatív káosz a DKA-ban

A Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum idén is megrendezte a Digitális Közösségi Alkotóműhelyben a már hagyományosnak számító halloween tematikájú pályaorientációs eseményét. A halloween program középpontjában a Digitális Közösségi Alkotóműhelyben az egészségügyi pályaorientáció állt, amelyet kreatív és vérfagyasztó elemekkel tettek emlékezetessé a szervezők.

Mit tehetek, ha gyermekem drogot használ?

A digitalizáció és a dizájnerdrogok terjedése napjainkra olyan veszélyt jelent, amely minden családot érinthet, függetlenül attól, hol él. Kiss Dénes előadása Kulcson pontosan ezekre a mindennapokban jelen lévő fenyegetésekre ad gyakorlati, érthető és azonnal alkalmazható válaszokat.

Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk

Az ember életében kevés szebb pillanat adódik annál, mint amikor gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.

Horrorisztikus izgalmak a hajrában (videóval, képgalériával)

Alsóházi rangadót rendeztek tegnap a Dunaújváros Sportcsarnokban. A DKKA a Mosonmagyaróvárt fogadta az NB I-es női kézilabda-bajnokságban. Hatalmas izgalmak után döntetlennel zárult a találkozó.

