1 órája
Műsebek és rémisztő tanulás – pályaorientáció a Lorántffyban
Halott balerina, háromszög kötés és parittya – kreatív káosz a DKA-ban
A Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum idén is megrendezte a Digitális Közösségi Alkotóműhelyben a már hagyományosnak számító halloween tematikájú pályaorientációs eseményét. A halloween program középpontjában a Digitális Közösségi Alkotóműhelyben az egészségügyi pályaorientáció állt, amelyet kreatív és vérfagyasztó elemekkel tettek emlékezetessé a szervezők.
Mit tehetek, ha gyermekem drogot használ?
A digitalizáció és a dizájnerdrogok terjedése napjainkra olyan veszélyt jelent, amely minden családot érinthet, függetlenül attól, hol él. Kiss Dénes előadása Kulcson pontosan ezekre a mindennapokban jelen lévő fenyegetésekre ad gyakorlati, érthető és azonnal alkalmazható válaszokat.
Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk
Az ember életében kevés szebb pillanat adódik annál, mint amikor gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.
Horrorisztikus izgalmak a hajrában (videóval, képgalériával)
Alsóházi rangadót rendeztek tegnap a Dunaújváros Sportcsarnokban. A DKKA a Mosonmagyaróvárt fogadta az NB I-es női kézilabda-bajnokságban. Hatalmas izgalmak után döntetlennel zárult a találkozó.
