Masszívan apad a Duna a térségünkben

A térségben a Duna vízállása az elmúlt nap során továbbra is alacsony szinten maradt, helyenként enyhe apadás figyelhető meg. A legfrissebb adatok a hydroinfo.hu jelentéséből származnak.

A legfrissebb adatok szerint a Duna vízállása Ercsi, Adony, Dunaújváros és Dunaföldvár környékén enyhén csökkenő tendenciát mutat.

Az adatok szerint a Duna vízszintje továbbra is alacsonyan áll

A Duna Fejér vármegyei szakaszán több helyen is enyhe apadás tapasztalható.

Ercsinél jelenleg 19 centiméter a vízállás, ami 14 centiméterrel alacsonyabb az előző napi értéknél.

Adonynál 38 centimétert mértek, ez 14 centiméteres csökkenést jelent.

Dunaújváros térségében 14 centiméteres vízszintet regisztráltak, ami egy nap alatt 17 centiméterrel esett vissza.

Dunaföldvárnál a vízszint -101 centiméteren áll, ez 17 centiméteres apadást mutat. A folyó vízhőmérsékletéről jelenleg egyik mérőállomás sem szolgáltat friss adatot.

Összességében a Duna vízszintje továbbra is alacsony, helyenként azonban kisebb mértékű ingadozás figyelhető meg.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is.