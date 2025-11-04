38 perce
M200-as gyorsforgalmi út: lakossági fórumok Fejér vármegyében, kisajátítások várhatók
Fejér vármegyében több településen tartanak lakossági fórumokat az M200-as gyorsforgalmi út tervezése kapcsán. A tervezett 2×2 sávos, 110 km/h-s autóút az M1 és az M7 összekötésével, majd Sárbogárdtól az M8-as hálózathoz csatlakozva tehermentesíti az M0-s és a 81-es főút forgalmát. Az M200-as gyorsforgalmi út építkezése várhatóan 2027 és 2030 között valósul meg.
M200-as gyorsforgalmi út épülhet Fejér vármegyében. Ezzel egy 2×2 sávos, 110 kilométer per órás sebességre tervezett autóút kötheti össze az M1-est és az M8-ast, Székesfehérvár térségén keresztül - írja társoldalunk, a feol.hu. A beruházástól a szakemberek azt várják, hogy csökken a forgalom az M0-s körgyűrűn és a 81-es főúton. A kivitelezés előkészítése már zajlik, a lakossági fórumokon pedig elsősorban a területek kisajátítása, a zajvédelem és az érintett telkek sorsa kapja a legtöbb kérdést. A munkálatok a tervek szerint 2027-ben kezdődhetnek, és 2030-ra készülhet el az új szakasz.
M200-as gyorsforgalmi út és a kisajátítás
A feol.hu értesülései szerint a fórumokon bemutatott tervek több települést érintenek, köztük Mohát, Iszkaszentgyörgyöt, Sárkeresztest, Szabadbattyánt és Sárbogárdot. A legtöbb kérdés a magántulajdonban lévő ingatlanok kisajátításával, a kártalanítás menetéről, valamint a környezeti hatásokkal kapcsolatban hangzott el. A projekt kiemelt állami beruházásként valósul meg, így a nyomvonalba eső területek kisajátítása elkerülhetetlen.
Egyes helyszíneken a lakosság zajvédelmi megoldásokat és nyomvonal-módosítást kért, míg Mohán és Iszkaszentgyörgyön az út mellett egy új vasútvonal – a V0 teherpálya – előzetes terve is ismertetésre került, amely további aggodalmakat váltott ki.
A tervek véglegesítése és a településrendezési dokumentumok módosítása folyamatban van, az érintett tulajdonosok 2026-ban várhatnak hivatalos állami ajánlatot az ingatlanjaikra.
Az M8-as ekkorra épülhet meg Dunaújváros és Kecskemét között
Az M200-as folytatása lesz Sárbogárdtól az M8-as gyorsforgalmi út a Pentele hídon át Kecskemétig. Hosszú évek várakozása után megkapta az összes szükséges engedélyt az út Dunaújváros és Kecskemét közötti szakasza, amiről Lázár János építési és közlekedési miniszter egy interaktív videós Lázárinfón egy kérdésre válaszolva bejelentette, ez mikorra épülhet meg.
Hangúlyozta, az M8-as gyorsforgalmi út e szakaszának megépítése a magyar közlekedésfejlesztés egyik legfontosabb projektje. Ezzel tehermentesítené az M0-ás pályát, illetve Budapestet déli irányból.
A miniszter úgy fogalmazott, a környezetvédelmi engedélyek már rendelkezésre állnak, a nyomvonalvitákat pedig rendezték. A beruházás megvalósítása a koncessziós társaság (Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a szerk.) feladata lesz, amelynek minden engedélyt átadtak.
Most következik a kiviteli terv, illetve az érintett területeknek felvásárlása, ezt is meg fogjuk csinálni. Tehát 2031-re a Dunaújváros-Kecskemét szakasznak száz százalékban kész kell lennie
– emelte ki Lázár János.
Az M8-as Kecskeméttől Sárbogárdig futna, majd onnan M200 néven folytatódna Komáromig, ahol eléri az M1-es autópályát. Így végeredményben valóban megoldott az osztrák irányú kapcsolat, ha azt nem is mindvégig a leendő M8 biztosítaná. Az M8-as rövid szakaszai már akkorra elkészültek: így az M6-os autópálya dunaújvárosi M8 csomópontjához csatlakozó Dunaújváros és Dunavecse közötti, amely magában foglalja a Pentele hidat.
Dunaújváros és térsége is profitálhat a V0 vasútvonalból
Amint azt korábban már megírtuk, a V0 vasútvonal az elfogadott nyomvonalsáv szerint összeköti majd az ország fontos ipari központjait. Magyarország egyik legnagyobb beruházási projektje lesz a V0 vasútvonal megvalósítása. Amíg az országot átszelő észak–déli vasúti összeköttetés a Budapest–Belgrád vonal, addig a kelet–nyugati pedig a V0 lesz. Két éve április közepén választották ki a vasútvonal Szolnok–Kecskemét–Székesfehérvár–Győr közötti nyomvonalsávját, amely jelen állás szerint Dunaújváros és Rácalmás között épülő vasúti hídon lépi át majd a Dunát.
Kínai–magyar beruházásban épülhet meg a V0 vasútvonal isA kínai elnök, Hszi Csin-ping budapesti látogatása során összesen tizennyolc fontos megegyezést írt alá Magyarország és Kína.
A V0 vasútvonal megépítése élénkíti Dunaújváros gazdaságát is
Az új vasúti híd körülbelül egy kilométeres szélességben ívelne át a Dunán, egy delta vágánnyal oldanák meg azt, hogy két irányba lehessen közlekedni (körülbelül a Hankook vonalában) és fontos az is, hogy a Pusztaszabolcs-Dunaújváros közti szakaszt kétvágányúsítják. Városunk számára kiemelt jelentőségű ez a vasúti fejlesztés, mert egy intermodális logisztikai csomóponttá válhatunk (beleértve a tervezett M8 autópálya bővítést is), amely megteremti az ipari és logisztikai beruházások alapjait.
Magyarország Kelet-Közép-Európa logisztika elosztó központjává kíván válni
