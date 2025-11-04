M200-as gyorsforgalmi út: lakossági fórumok Fejér vármegyében, kisajátítások várhatók

M200-as gyorsforgalmi út épülhet Fejér vármegyében. Ezzel egy 2×2 sávos, 110 kilométer per órás sebességre tervezett autóút kötheti össze az M1-est és az M8-ast, Székesfehérvár térségén keresztül - írja társoldalunk, a feol.hu. A beruházástól a szakemberek azt várják, hogy csökken a forgalom az M0-s körgyűrűn és a 81-es főúton. A kivitelezés előkészítése már zajlik, a lakossági fórumokon pedig elsősorban a területek kisajátítása, a zajvédelem és az érintett telkek sorsa kapja a legtöbb kérdést. A munkálatok a tervek szerint 2027-ben kezdődhetnek, és 2030-ra készülhet el az új szakasz.

Az M200-as gyorsforgalmi út terve sokakban megütközést keltett a kisajátítás miatt

Fotó: FMH

M200-as gyorsforgalmi út és a kisajátítás

A feol.hu értesülései szerint a fórumokon bemutatott tervek több települést érintenek, köztük Mohát, Iszkaszentgyörgyöt, Sárkeresztest, Szabadbattyánt és Sárbogárdot. A legtöbb kérdés a magántulajdonban lévő ingatlanok kisajátításával, a kártalanítás menetéről, valamint a környezeti hatásokkal kapcsolatban hangzott el. A projekt kiemelt állami beruházásként valósul meg, így a nyomvonalba eső területek kisajátítása elkerülhetetlen.

Forrás: MKIF Zrt.

Egyes helyszíneken a lakosság zajvédelmi megoldásokat és nyomvonal-módosítást kért, míg Mohán és Iszkaszentgyörgyön az út mellett egy új vasútvonal – a V0 teherpálya – előzetes terve is ismertetésre került, amely további aggodalmakat váltott ki.

A tervek véglegesítése és a településrendezési dokumentumok módosítása folyamatban van, az érintett tulajdonosok 2026-ban várhatnak hivatalos állami ajánlatot az ingatlanjaikra.

Az M8-as ekkorra épülhet meg Dunaújváros és Kecskemét között

Az M200-as folytatása lesz Sárbogárdtól az M8-as gyorsforgalmi út a Pentele hídon át Kecskemétig. Hosszú évek várakozása után megkapta az összes szükséges engedélyt az út Dunaújváros és Kecskemét közötti szakasza, amiről Lázár János építési és közlekedési miniszter egy interaktív videós Lázárinfón egy kérdésre válaszolva bejelentette, ez mikorra épülhet meg.

Hangúlyozta, az M8-as gyorsforgalmi út e szakaszának megépítése a magyar közlekedésfejlesztés egyik legfontosabb projektje. Ezzel tehermentesítené az M0-ás pályát, illetve Budapestet déli irányból.

A miniszter úgy fogalmazott, a környezetvédelmi engedélyek már rendelkezésre állnak, a nyomvonalvitákat pedig rendezték. A beruházás megvalósítása a koncessziós társaság (Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a szerk.) feladata lesz, amelynek minden engedélyt átadtak.

Most következik a kiviteli terv, illetve az érintett területeknek felvásárlása, ezt is meg fogjuk csinálni. Tehát 2031-re a Dunaújváros-Kecskemét szakasznak száz százalékban kész kell lennie

– emelte ki Lázár János.