Közösségi munka a dunaföldvári horgászoknál

Üdítő jó példa a Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesületének a rendszeres összefogása. Tevékenységük egy gyönyörű helyszínen, a Solti Kisdunán zajlik. A sikeres őszi akciójukról beszélgettünk Kiss Lajos Csabával, az egyesület elnökével.

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

– Ismét összefogtatok?

– A közelmúltban volt az idei második szokásos társadalmi munkánk a Kis Dunán. Az elsőt a tavasszal rendeztük meg. A mostanin körülbelül harmincan vettünk részt. Azt gondolom, hogy rendkívül eredményes volt, hiszen egy nagy billencs követ elszórtunk az utakra, elgereblyéztük, és megszüntettük a kátyúkat. Már a jövő évre gondolva elhoztunk a gyártótól hét darab mobil WC-t, illetve kihelyeztük a 10 állomásos tanösvénynek a tábláit, amire hamarosan fölkerül a tartalom is. Mellette összevágtuk a veszélyes fákat, gallyakat gyűjtöttünk, és szemetet szedtünk, tehát egy jó kis eredményes napot zártunk.Azt gondolom, hogy a tagtársak a Kis Dunán megint bebizonyították, hogy szeretik ezt a helyet, és jó a közösségünk.

Mindenki szorgalmas volt

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

– Jókedvű műszakzárás?

– Ugye ilyenkor az asztalhoz is ülünk, és egy kicsit el is beszélgetünk. Vagyon Miki barátunk öt jópofa kakast főzött meg, ami el is fogyott, tehát a tizen pár kiló kakasból készült egy remek pörkölt. Aztán indulhatott a horgászat, mert előző napon az eddigi legnagyobb mennyiséget, ötvenöt mázsa fogható méretű, háromnyaras pontyot helyeztünk ki a Kis Dunára! Ezért az év végére, jövő év elejére a fogási esélyeknek is megadtuk a maximumot.

Minden szakmára szükség volt

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

– Be se kerítetted a Dunát, és el fognak úszni!

– Hát nem, mert sajnos nekünk is megy le a vizünk! Az országos aszály mindenhol jelen van, bennünket is sújt. Nagyjából két méterrel van a Kis Duna szintje a Nagy Duna fölött, tehát a Nagy Dunának az elszívó hatása működik. Szerencsére nálunk olyan vízmélységek vannak, hogy a halak, jól érzik magukat. Öt-hat méteres vizeink is vannak, ami azért sok horgász vízen nem mondható el. Nálunk biztonságban vannak a halak, jókat lehet horgászni, és jönnek is a horgászaink nagyon szép számban. Mondhatjuk azt, hogy a horgászok igen keménylegények, ezért a hűvös időben is kijönnek hozzánk. Persze, most már olyan felszereléseik termo ruhák, termo bakancsok, sátorfűtéseik vannak, hogy akár január-februárban is egy-két éjszakát kint lehet úgy tölteni, hogy nem fagy össze az ember. Én a magam részéről azért annyira nem csipázom ezt, inkább legyen az a jó idő, amikor nem fázok. Ezzel együtt fanatikusok vagyunk, megyünk, csináljuk, nyomjuk, és bőven van kellemes élményünk benne.