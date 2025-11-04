Két Fejér vármegyei óvodai szakember  lehet az ország kedvence

A verseny jelöltjei között két Fejér vármegyei közétkeztetésben dolgozó szakember is szerepel a „gyermekétkeztetés” kategóriában, akik elhivatott munkájukkal méltán vívták ki a környezetük szeretetét és megbecsülését.

Országos szavazás keretében keresik Magyarország legkedveltebb közétkeztetésben dolgozó szakembereit. Két Fejér vármegyei jelölt is versenyben van.

Elhivatott közétkeztetésben dolgozó szakemberek a megye képviseletében

Markó Csilla, az Ercsi Hétszínvirág Óvoda munkatársa, a legkedveltebb konyhásnéni kategória egyik jelöltje. Az óvodások körében igazi kedvenc: nap mint nap mosollyal és türelemmel fogadja őket a konyhaablaknál. Fontos számára, hogy az ételek ne csupán finomak, hanem a gyermekek számára is vonzóak legyenek. Derűs, játékos hozzáállásával ösztönzi a kicsiket az új ízek kipróbálására, és külön figyelmet fordít a speciális étrendet igénylők ellátására. Lelkiismeretes, pontos munkáját az óvoda közössége nagyra becsüli.

Markó Csilla, konyhásnéni

Péjáné Somogyi Teréz, az Előszállási Patakparti Óvoda élelmezésvezetője több mint huszonöt éve dolgozik a közétkeztetésben. Munkáját a gondoskodás, a szakmai igényesség és az emberség jellemzi. Fontos számára a helyi alapanyagok felhasználása és az egészséges táplálkozás elősegítése. Kollégái és az ellátott családok egyaránt nagy tisztelettel és szeretettel fordulnak felé. Idén a legkedveltebb élelmezésvezető cím elnyeréséért versenyez.

Péjáné Somogyi Teréz, élelmezésvezető

