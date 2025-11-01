Kim Corbisier öröksége tovább él

Novemberben különleges vetítésre invitálja az érdeklődőket a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet: Kapronczai Erika KIM című dokumentumfilmjét láthatják, amely egy rendkívül tehetséges, mégis tragikusan fiatalon elhunyt festőművész, Kim Corbisier életét és belső világát tárja fel.

A Kortárs Művészeti Intézet hamarosan filmvetítéssel idézi meg Kim Corbisier különleges művészi világát és életútját.

Forrás: Kortárs Művészeti Intézet Facebook oldala

Kim Corbisier – Egy különleges alkotó portréja a vásznon

A 2022-ben készült, 85 perces film egyedülálló betekintést enged egy különleges alkotó szenvedélyekkel, függőségekkel és mentális válsággal teli életébe. Kim Corbisier (1985–2012) rövid pályafutása alatt maradandó életművet hagyott hátra – képei ma már a legjelentősebb magyar gyűjteményekben találhatók meg.

A film különleges erejét az adja, hogy a rendező, Kapronczai Erika, személyes kapcsolatban állt a művésszel. 2011-ben ismerkedtek meg, és a következő hónapokban több felvételt is készítettek együtt – ezek az anyagok, valamint Kim saját kamerájának videói szolgálnak alapul a dokumentumfilmhez. A tragédia után tíz évvel Kapronczai újra elővette a kamerát, és a múlt nyomába eredt: Belgiumban járt, hogy a néhai festő családjával, barátaival és pályatársaival beszélgetve felfejtse Kim Corbisier történetét.

Egy művész, aki túl korán ment el

A KIM nemcsak egy művész portréja, hanem egy emberé is, aki az önkifejezés, a fájdalom és a gyógyulás határmezsgyéjén élt. A film őszintén beszél függőségről, sebezhetőségről és arról, hogyan fonódhat össze a tehetség a belső küzdelmekkel.

A vetítést követően dunaújvárosi segítő szakemberekkel folytatódik a program, akik a helyi közösség, különösen a fiatalok mentális egészségéről és a szenvedélybetegségekhez való társadalmi hozzáállásról beszélgetnek.

A filmvetítés a Kortárs Művészeti Intézetben a „Kitöltetlen – Kim Corbisier emlékkiállítása” című tárlatához kapcsolódik, amely a fiatalon elhunyt művész örökségét állítja középpontba. Mi is ott jártunk a kiállítás megnyitóján, ahol a különleges hangulatú tárlat részleteiről és a megnyitó pillanatairól részletesen beszámoltunk korábbi cikkünkben – érdemes azt is elolvasni a filmvetítés előtt.