Pro Cultura Intercisae

16 perce

Ki kapja Dunaújváros egyik legnagyobb kulturális elismerését?

Dunaújváros közgyűlése minden évben „Pro Cultura Intercisae” díjat adományoz, amellyel a város kulturális életében kiemelkedő szerepet betöltő alkotókat, előadóművészeket, művészeti közösségeket, illetve mindazokat kívánják elismerni, akik jelentősen hozzájárultak a város kulturális fejlődéséhez és hírnevének növeléséhez – akár hazai, akár nemzetközi szinten. A díj posztumusz formában is odaítélhető.

Fotó: Zsedrovits Eniko

A városvezetés várja a lakosság, civil szervezetek és intézmények javaslatait: bárki tehet ajánlást november 15-ig, írásban. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy vagy közösség nevét, elérhetőségét, tevékenységének bemutatását és méltatását, valamint a javaslattevő adatait és aláírását.

A javaslatokat Pintér Tamás polgármesterhez kell eljuttatni a következő címre: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1–2.

