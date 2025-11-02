2 órája
Ki kapja Dunaújváros egyik legnagyobb kulturális elismerését?
Dunaújváros közgyűlése minden évben „Pro Cultura Intercisae” díjat adományoz, amellyel a város kulturális életében kiemelkedő szerepet betöltő alkotókat, előadóművészeket, művészeti közösségeket, illetve mindazokat kívánják elismerni, akik jelentősen hozzájárultak a város kulturális fejlődéséhez és hírnevének növeléséhez – akár hazai, akár nemzetközi szinten. A díj posztumusz formában is odaítélhető.
Fotó: Zsedrovits Eniko
A városvezetés várja a lakosság, civil szervezetek és intézmények javaslatait: bárki tehet ajánlást november 15-ig, írásban. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy vagy közösség nevét, elérhetőségét, tevékenységének bemutatását és méltatását, valamint a javaslattevő adatait és aláírását.
A javaslatokat Pintér Tamás polgármesterhez kell eljuttatni a következő címre: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1–2.