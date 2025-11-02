Ki kapja Dunaújváros egyik legnagyobb kulturális elismerését?

A városvezetés várja a lakosság, civil szervezetek és intézmények javaslatait: bárki tehet ajánlást november 15-ig, írásban. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy vagy közösség nevét, elérhetőségét, tevékenységének bemutatását és méltatását, valamint a javaslattevő adatait és aláírását.

A javaslatokat Pintér Tamás polgármesterhez kell eljuttatni a következő címre: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1–2.