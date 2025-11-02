Író-olvasó találkozóra várják az érdeklődőket Rácalmáson Kertész Erzsivel

A Cimbora Klub november 15-én, szombaton 10 órától várja vendégeit a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárba, egy különleges irodalmi délelőttre. A program vendége Kertész Erzsi, a gyerekek és szüleik egyik kedvenc írónője lesz, akinek történetein generációk nőttek fel. Az esemény – Kertész Erzsi író-olvasó találkozó Rácalmáson – egy igazi irodalmi kalandnak ígérkezik, ahol kicsik és nagyok egyaránt bepillantást nyerhetnek egy sokoldalú, díjnyertes szerző világába.

Kertész Erzsi Rácalmásra érkezik – író-olvasó találkozó a Cimbora Klubban

Forrás: Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár Facebook oldala

Kertész Erzsi a gyerekek és szülők kedvenc történeteivel érkezik

A legtöbben a Panthera-sorozat révén ismerték meg Kertész Erzsi nevét, amely az egyik legnépszerűbb és legkülönlegesebb ifjúsági regénysorozattá nőtte ki magát az elmúlt években. Az írónő pályája azonban jóval színesebb ennél: művei a nagyobb ovisoktól a felnőttekig sokféle korosztályhoz szólnak, miközben mindig megőrzik azt a játékosságot és életbölcsességet, ami miatt ennyien rajonganak érte.

Első könyve, a Labirintó 2012-ben jelent meg, és azóta több tucat történetet adott az olvasóknak – köztük olyanokat is, amelyek elnyerték a HUBBY-díjat, vagyis a legjobb hazai gyerekkönyvek elismerését olvasható a pagony.hu-n. Saját bevallása szerint 34 éves koráig egyetlen összefüggő történetet sem írt, de amint belevágott, nem volt megállás: ma már szinte minden kisiskolás polcán ott lapul legalább egy Kertész Erzsi-könyv.

A rácalmási találkozón az érdeklődők nemcsak kérdezhetnek az írónőtől, hanem betekintést kaphatnak abba is, hogyan születnek meg kedvenc hőseink történetei – egy inspiráló, élményekben gazdag délelőtt vár mindenkit, aki szereti az irodalmat, a fantáziát és a jó történeteket.

További izgalmas programok ősszel

A Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár ősszel is, ahogy már erről beszámoltunk, színes és kreatív programokkal várja az érdeklődőket. A Márton-napi Őszbúcsúztató Kultúrkavalkád november 13-án, 18 órától a zenéről, a táncról és a hagyományőrzésről szól majd, igazi közösségi élményt teremtve a résztvevőknek.