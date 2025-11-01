Minden lépés számít majd a jótékonysági sétán

A lelki egészség, az elfogadás és az összefogás kerül a középpontba november 8-án, szombaton Rácalmáson, ahol egész napos programokkal várják az érdeklődőket a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtárban. Az esemény célja, hogy a mozgás, a művészet és a közösségi élmény eszközeivel hívja fel a figyelmet a lelki harmónia fontosságára. A jótékonysági séta a rendezvény nyitó programja lesz, amelynek bevételével a Jankovich Miklós Iskolát támogatják a szervezők.

Jótékonysági séta a lelki egészség és az elfogadás jegyében, a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár eseményén.

Fotó: Shutterstock/illusztráció

Jótékonysági séta és rajzkiállítás

A nap 9:30-kor kezdődik a jótékonysági sétával, amelyet Terekéné Rendes Éva, nordic walking instruktor vezet. A résztvevők mintegy 4 kilométeres távot tesznek meg, miközben egy jó ügyért mozdulnak: a részvételi díjjal a rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskolát és Alapfokú Művészeti Iskolát támogatják. 10 órakor rajzkiállítás nyílik, amelyen helyi és környékbeli iskolák – köztük a Bocskai István Református Oktatási Központ és a Dunaújvárosi Jószolgálati Otthon – növendékeinek alkotásait tekinthetik meg a látogatók.

Előadások, beszélgetések és koncert

A délutáni program 14:45-től a vendégek fogadásával indul, majd 15 órakor kezdődnek az előadások és beszélgetések. Elsőként Dr. Szilágyi Őrs, a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház főigazgatója tart előadást, ezt követően Czibere Cecília biológus, habilitációs kutyakiképző és gyógypedagógus beszél a terápiás kutyák lelki egészségre gyakorolt hatásáról. Színpadra lép Kleinné Németh Judit pszicho-pedagógus és életvezetési tanácsadó is, majd beszélgetés következik Petrás Gáborral, a „Jót. Szívből! – Dunaújvárosért” akciócsoport vezetőjével. A délután során Vass Erika, a Rácalmási Szociális Központ intézményvezetője is köszönti a résztvevőket, valamint ismertetik a jótékonysági gyűjtés eredményét.

A nap zárásaként 18:10-től az ESPERANZA / Remény Fiatal zenekar ad koncertet, amely méltó lezárása lesz a közösségi, lélekemelő rendezvénynek.

Kísérőprogramok és vásár

A nap folyamán vásár is várja a látogatókat, ahol a Jószolgálati Otthon lakóinak kézműves alkotásait lehet megvásárolni. Emellett Lőrincz Andrea Ágnes vezetésével kreatív sarok is működik, ahol bárki kipróbálhatja kézügyességét és alkothat szabadon.