Itt készüljön áramszünetre!

Áramszünet Rácalmáson. A hálózatfejlesztési munkálatokra azért kerül sor, mert az utóbbi időszakban jelentősen megnövekedett az energiaigény a térségben, és a szolgáltató a lakosság, valamint a vállalkozások folyamatosan bővülő igényeinek kiszolgálásához szükséges kapacitásbővítést végzi. A karbantartás és a rendszerfejlesztés célja, hogy még megbízhatóbb és stabilabb szolgáltatást biztosítsanak a fogyasztók számára. A munkálatok idején az érintett területeken időszakos áramszünet várható, melyről a szolgáltató részletes tájékoztatást adott ki. A lakosság türelmét és megértését kérik a munkálatok idejére, hiszen a fejlesztés hosszú távon mindannyiunk kényelmét és biztonságát szolgálja.

Áramszünet Rácalmáson: fontos információk az E.ON-tól

Áramszünet Rácalmáson, ezek az utcák érintettek

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tájékoztatása szerint 2025. november 5-én (szerda) 08:00-16:00 óráig Rácalmás területén tervezett áramszünet lesz, melynek oka a megnövekedett ügyféligény villamosenergia-ellátása.

Érintett felhasználási helyek:

Akácfa utca HRSZ:1356/2, 1366/2, 1372/2, 1-13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 28, 34 szám

Barackvirág utca HRSZ:1088/2, 1089, 1089/2, 1090, 1091, 1092, 1093, 1095, 1096, 1100, 1103, 1130

Barinai utca 942 szám

Fogadó tér HRSZ:0353/20, HRSZ:0353/3, 1, 6 szám

Fő utca 81, 108/1, 126, 128 szám

Gesztenye sor 1, 2, 62 szám, HRSZ:077/2, 1125/2, 1126

Hunyadi Mátyás utca HRSZ:6329/1

Hársfa utca 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 szám, HRSZ:1998

Hóvirág utca 1 szám,

Juharfa köz 13, 14 szám, HRSZ: 1065, 1065/2, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077

Kereskedők utca 3, 4, 5, 6, 7 szám, HRSZ: 0369/5, 0369/9, 0369/12

Martinász utca 30-79 szám, HRSZ:1824, 1827, 1835, 1854, 1858, 1871

Petőfi Sándor utca 1-19, 21, 23, 25, 27, 29, 31. 33, 35 szám, HRSZ:1319/2, 1321/1, 1330

Régi Máv állomás 86 szám, HRSZ:080/6

Rózsamajor 3 szám

Rózsa utca 28, 35, 39, 41, 45 szám, HRSZ:1993/1, 1993/4, 1993/5, 1993/8

Szabó tanya 61 szám

Szlatina puszta HRSZ:369/2

Sztráda utca 6 szám

Szélescsapás út HRSZ:6661/30

Vasvirág utca 24-26, 29-35, 39, 41, 43, 44, 45/A, 46, 48, 49, 50, 54 szám, HRSZ: 1956, 1959/3, 1980, 1982

Vasútállomás 1 szám, HRSZ:1876, HRSZ:081/7, 376 4. oszlop

Venyimi út 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 28, 30 szám, HRSZ:1081, 1085, 1107, 1110, 1111, 1136, 1993/9, 2086, 1080, 1082, 1085/1, 1105, 015/7, 2087, 1079/2

Vörösmarty utca 1-5,7, 9, 11, 15 szám, HRSZ:500

Állomás utca HRSZ:81/9, 081/14, 81/8

Útőrházak 6 szám, HRSZ:0372, 372