Új esély az egészségre – előadás a nyiroködémáról és a rehabilitáció valódi erejéről

Kérem, engedjék meg, hogy mielőtt az előadásról írok, megosszak pár személyes tapasztalatot. Nyiroködéma problémával kerültem a szakrendelésre, ahol meglepetésemre dr. Horváth Ágota fogadott, aki kedvesen és megértően állt hozzám. Türelmesen végighallgatta a panaszaimat, majd alaposan megvizsgált. Javasolta a mozgásszervi rehabilitációt, ám ezt először elutasítottam, mert nem szívesen járok kórházi környezetbe. Amikor azonban újra visszamentem kontrollra, már a tanácsai nyomán is jobban voltam. Ekkor ismét felvetette a rehabilitáció lehetőségét, és arra kért, bízzak benne, mert ez jelentős javulást eredményezhet. Úgy döntöttem, nincs mit veszítenem, belevágok.

A háromhetes kezelés során több szakember is foglalkozott velem, mindannyian figyelemmel és emberséggel kísértek végig a folyamaton. A harmadik hét végére olyan mértékű javulást tapasztaltam, amire korábban nem számítottam. Olyan mozdulatokra, feladatokra voltam képes, amelyek korábban nehézséget vagy fájdalmat okoztak. A kapott életmódbeli tanácsok egyszerűek voltak, mégis rendkívül hatékonyak. Magam is meglepődtem, mennyit változott az állapotom – több erőm lett, jobban bírom a mindennapi terhelést, és újra reménnyel tekintek a jövőbe.

Ez a történet nem egyedi. Éppen ezért tartom rendkívül fontosnak, hogy minél többen eljöjjenek arra az előadásra, amely Kisapostagon november 21-én, pénteken 17 órakor kerül megrendezésre a Kultúrteremben, az önkormányzat épületében. Az előadást dr. Horváth Ágota tartja, aki 2011 óta foglalkozik nyiroködémás betegekkel, és 2016 óta a Szent Pantaleon Kórház mozgásszervi rehabilitációs osztályának meghatározó szakembere. Célja, hogy közérthető módon mutassa be a nyiroködéma felismerésének és kezelésének lehetőségeit, valamint bepillantást engedjen a mozgásszervi rehabilitáció működésébe, amely nem csupán súlyos betegeknek szól, hanem mindenkinek, aki szeretné visszanyerni vagy megőrizni mozgékonyságát és életminőségét.

A nyiroködéma sok esetben alattomosan, fájdalom nélkül alakul ki, és gyakran csak akkor figyelünk fel rá, amikor már komolyabb tüneteket okoz. A betegség lényege, hogy a nyirokfolyadék nem tud megfelelően visszajutni a keringésbe, emiatt duzzanat alakul ki a végtagokban vagy egyéb testrészeken. Kezeletlenül szövődményekhez vezethet, de megfelelő szakemberek segítségével jelentősen javítható az állapot. Az előadás során arról is szó lesz, hogyan lehet felismerni a korai jeleket, milyen életmódbeli és terápiás módszerek állnak rendelkezésre, és miért fontos az időben történő beavatkozás.