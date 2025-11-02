46 perce
Új esély az egészségre – előadás a nyiroködémáról és a rehabilitáció valódi erejéről
Egy betegség, amelyről sokan nem beszélnek, mégis sokakat érint. Egy rehabilitációs módszer, amely képes visszaadni az életminőséget, a mozgékonyságot és a reményt. November 21-én Kisapostagon, a Kultúrteremben bárki megismerheti, hogyan lehet jelentős javulást elérni akkor is, ha a gyógyulás már elveszettnek tűnik. Dr. Horváth Ágota mozgásszervi rehabilitációs szakorvos és nyiroködéma-terapeuta közérthető, lelkesítő és reménykeltő előadása mindazoknak szól, akik szeretnének tenni az egészségükért – akár érintettek, akár megelőzni szeretnék a bajt, akár a rokonságban van érintett.
Kérem, engedjék meg, hogy mielőtt az előadásról írok, megosszak pár személyes tapasztalatot. Nyiroködéma problémával kerültem a szakrendelésre, ahol meglepetésemre dr. Horváth Ágota fogadott, aki kedvesen és megértően állt hozzám. Türelmesen végighallgatta a panaszaimat, majd alaposan megvizsgált. Javasolta a mozgásszervi rehabilitációt, ám ezt először elutasítottam, mert nem szívesen járok kórházi környezetbe. Amikor azonban újra visszamentem kontrollra, már a tanácsai nyomán is jobban voltam. Ekkor ismét felvetette a rehabilitáció lehetőségét, és arra kért, bízzak benne, mert ez jelentős javulást eredményezhet. Úgy döntöttem, nincs mit veszítenem, belevágok.
A háromhetes kezelés során több szakember is foglalkozott velem, mindannyian figyelemmel és emberséggel kísértek végig a folyamaton. A harmadik hét végére olyan mértékű javulást tapasztaltam, amire korábban nem számítottam. Olyan mozdulatokra, feladatokra voltam képes, amelyek korábban nehézséget vagy fájdalmat okoztak. A kapott életmódbeli tanácsok egyszerűek voltak, mégis rendkívül hatékonyak. Magam is meglepődtem, mennyit változott az állapotom – több erőm lett, jobban bírom a mindennapi terhelést, és újra reménnyel tekintek a jövőbe.
Dr. Horváth Ágota előadása
Ez a történet nem egyedi. Éppen ezért tartom rendkívül fontosnak, hogy minél többen eljöjjenek arra az előadásra, amely Kisapostagon november 21-én, pénteken 17 órakor kerül megrendezésre a Kultúrteremben, az önkormányzat épületében. Az előadást dr. Horváth Ágota tartja, aki 2011 óta foglalkozik nyiroködémás betegekkel, és 2016 óta a Szent Pantaleon Kórház mozgásszervi rehabilitációs osztályának meghatározó szakembere. Célja, hogy közérthető módon mutassa be a nyiroködéma felismerésének és kezelésének lehetőségeit, valamint bepillantást engedjen a mozgásszervi rehabilitáció működésébe, amely nem csupán súlyos betegeknek szól, hanem mindenkinek, aki szeretné visszanyerni vagy megőrizni mozgékonyságát és életminőségét.
A nyiroködéma sok esetben alattomosan, fájdalom nélkül alakul ki, és gyakran csak akkor figyelünk fel rá, amikor már komolyabb tüneteket okoz. A betegség lényege, hogy a nyirokfolyadék nem tud megfelelően visszajutni a keringésbe, emiatt duzzanat alakul ki a végtagokban vagy egyéb testrészeken. Kezeletlenül szövődményekhez vezethet, de megfelelő szakemberek segítségével jelentősen javítható az állapot. Az előadás során arról is szó lesz, hogyan lehet felismerni a korai jeleket, milyen életmódbeli és terápiás módszerek állnak rendelkezésre, és miért fontos az időben történő beavatkozás.
Visszavezetni a beteget
Dr. Horváth Ágota bemutatja a mozgásszervi rehabilitáció lényegét is, amelynek célja, hogy a beteget visszavezesse korábbi életviteléhez, munkaképességéhez és önállóságához. A rehabilitáció nem csupán kezelések sorozata, hanem egy komplex, személyre szabott folyamat, amelyben orvosok, gyógytornászok, masszőrök, dietetikusok, pszichológusok és más szakemberek dolgoznak együtt – a beteg aktív részvételével.
Ez az előadás nem csupán információt ad, hanem reményt is nyújt. Lehetőséget teremt arra, hogy megértsük: a mozgás, az életminőség és az egészség javítása nem csupán kórházi falak között lehetséges, hanem a megfelelő tudással és elhatározással bárki számára elérhető. Az esemény minden érdeklődő számára nyitott és ingyenes, és akár egyetlen elhangzott gondolat is elindíthat egy új, egészségesebb élet felé vezető úton.
Dr. Horváth Ágota gyermekkori álma vált valóra
- Kisapostag új díszpolgára nemcsak orvosként, hanem a falu életének aktív alakítójaként is ismert. Dr. Horváth Ágota neve egyet jelent az önzetlenséggel, a hagyományok megőrzésével és a közösség szolgálatával.
