Ilyen egy összetartó közösség: Előszállás új harangot teremtett magának a lopás után

Harangszentelés Előszálláson Tóth Tamás atyával

– Előszálláshoz több kötődésem is van. Az egyik a nagymamám, aki úgy négy - öt évvel ezelőtt eljött ide az Nyugodt Évek Idősek Otthonába és azóta itt él. Azóta rendszeresen járok ide misézni minden hónapban. Az is kiderült, hogy a nagymamám testvére ide van eltemetve, úgyhogy engem így még rokonság is köt ehhez az előszállási temetőhöz. Aztán kaptam a megkeresést, és mivel az itt szolgáló Miklós atya is, hozzájárult, ezért elmondhattam a harangra az áldást. Nagyon nagy örömmel tettem. Azért, mivel én nagykarácsonyi vagyok a nagyszülők révén, nekem már csak az maradt ilyen gyerekkori, ősfészeknek, Úgyhogy nekem, ami az a falu, meg a környék, az nagyon fontos. Ezért jöttem ide.

A harangláb

Fotó: Balogh Tamás - duol.hu

– Jó erősen a szívünkhöz szólt. Azt mondta, hogy ez nem egy egyszerű szertartás, mert nekünk dolgunk van ezzel a haranggal kapcsolatban

– A mai nap nekem főleg azt jelenti, hogy most a temetőben lévő harangot áldottunk meg. Azért, mert amikor megszólal, ez nyilván kötődik a szeretteinkhez, azokhoz, akik már elhunytak. És ez nekem sokszor egy szomorú élmény volt a gyermekkorom óta.

– Egy ideje mégsem szomorkodni jövök az elhunyt szeretteimhez!

– Egyszer csak lett egy ilyen fordulat bennem. Arra gondolok, hogy hát ezek az emberek itt élnek bennem, az én hitem szerint. Valódi életük van. Kapcsolatban vagyok velük. Tehát nem úgy van ez a két világ, hogy egy betonfal áll közöttünk, aztán se jobbra, se balra. És pont a nagykarácsonyi nagypapám az, akivel nekem nem volt olyan nagy érzelmi kapcsolatom, mert hideg, vagy kicsit rideg ember volt, de az életét mégis megismertem.