Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk

Az ember életében kevés szebb pillanat adódik annál, mint amikor gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.

Duol.hu

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a duol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival. Ezért hétről hétre megjelentetjük a Szent Pantaleon Kórház újszülöttjeinek névsorát.

újszülött
Az újszülött érkezése mindig öröm Forrás:  Shutterstock

Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet 

Szülészet-nőgyógyászati Összevont Osztályán született gyermekek

2025.10.20.-2025.10.26.

Gyermek család- és utóneve

Születési dátum

Súly gramm

Hossz cm

Anyja neve

Apja neve

Gádory Bercel Dávid10.20.375052Gádoryné Mezei LillaGádory Dávid
Kalmár Léna Mirella10.21.330053Kalmár Kinga RebekaKalmár Gyula
Kovács Benett10.21.390058Kovács ViktóriaKovács Lajos
Völcsei Máté10.24.390052Molnár ArankaVölcsei János
Tóth Sára10.25.325052Tóth-Szabó DóraTóth Kardos Vilmos

Forrás: Szent Pantaleon Kórház

A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

