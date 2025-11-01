2 órája
Fogorvosi ügyelet a hétvégén Dunaújvárosban
A fogfájás nem vár hétköznapig, de szerencsére a fogorvosi ügyeletek vészhelyzetben is segítenek. Cikkünkben megmutatjuk, hol és hogyan kaphatsz sürgősségi ellátást, ha a fájdalom nem tűr halasztást.
Fotó: shutterstock.com (illusztráció)
Az ügyelet ideje 7-13 óráig tart a helyszínen megjelölt időpontokban:
01.
szombat
Dunaújváros, Vasmű út 10.
25/550-416
02.
vasárnap
Dunaújváros, Vasmű út 10.
25/550-417
A fogászati ügyeleti beosztás az ügyeletet ellátó fogorvosok egymás közötti cseréje miatt módosulhat, de legfeljebb az ellátás helyszínében lehet változás, az ügyelet a jelzett időpontban minden esetben ellátja a pácienseket.
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!