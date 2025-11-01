november 1., szombat

Marianna névnap

15°
+20
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó tudni

2 órája

Fogorvosi ügyelet a hétvégén Dunaújvárosban

Címkék#Dunaújváros#ügyelet#fogászat

A fogfájás nem vár hétköznapig, de szerencsére a fogorvosi ügyeletek vészhelyzetben is segítenek. Cikkünkben megmutatjuk, hol és hogyan kaphatsz sürgősségi ellátást, ha a fájdalom nem tűr halasztást.

Duol.hu
Fogorvosi ügyelet a hétvégén Dunaújvárosban

Fotó: shutterstock.com (illusztráció)

Az ügyelet ideje 7-13 óráig tart a helyszínen megjelölt időpontokban:

01.

szombat

Dunaújváros, Vasmű út 10.

25/550-416

02.

vasárnap

Dunaújváros, Vasmű út 10.

25/550-417

A fogászati ügyeleti beosztás az ügyeletet ellátó fogorvosok egymás közötti cseréje miatt módosulhat, de legfeljebb az ellátás helyszínében lehet változás, az ügyelet a jelzett időpontban minden esetben ellátja a pácienseket.

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu