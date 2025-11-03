Figyelem! Mégsem lesz áramszünet

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tájékoztatása szerint a november 5-re tervezett áramszünet Rácalmáson elmarad – közölte közösségi oldalán Rácalmás város önkormányzata. Korábban megírtuk, hogy a hálózatfejlesztési munkálatokra azért tervezte, mert az utóbbi időszakban jelentősen megnövekedett az energiaigény a térségben, és a szolgáltató a lakosság, valamint a vállalkozások folyamatosan bővülő igényeinek kiszolgálásához szükséges kapacitásbővítést végzi.

