Eltűnt a harang, megszólalt a közösség: Előszállás újra felzeng

Ilyen egy összetartó közösség: Előszállás új harangot teremtett magának a lopás után

Szívet melengető közösségi eseménynek adott otthont Előszállás, ahol a település lakói átélhették a harangszentelés pillanatait. Az előző lélekharangot ellopták, még azelőtt, hogy megáldhatták volna, de a falu nem hagyta annyiban: összefogással, kitartással és jó szándékkal új harang került a helyére.

M200-as gyorsforgalmi út: lakossági fórumok Fejér vármegyében, kisajátítások várhatók

Fejér vármegyében több településen tartanak lakossági fórumokat az M200-as gyorsforgalmi út tervezése kapcsán. A tervezett 2×2 sávos, 110 km/h-s autóút az M1 és az M7 összekötésével, majd Sárbogárdtól az M8-as hálózathoz csatlakozva tehermentesíti az M0-s és a 81-es főút forgalmát. Az M200-as gyorsforgalmi út építkezése várhatóan 2027 és 2030 között valósul meg.

Nagy a baj, nehéz anyagi helyzetbe került a DKKA, veszélyben az NB I-es szereplés

Az elmúlt hónapokban megnövekedett költségek, a támogatások csökkenése és a szponzori háttér bizonytalansága miatt a DKKA Nonprofit Kft. nehéz anyagi helyzetbe jutott. Így veszélybe került a DKKA felnőtt női kézilabdacsapatának további szereplése az NB I-ben, de bíznak az összefogás erejében.

3 százalékos hitel Dunaújvárosban: ezek a lakások 26 millióba sem kerülnek +fotók

Lakást vásárolna Dunaújvárosban? Sokszor nem egyszerű az igazit megtalálni. Hosszú folyamat, és néha a döntés is még nehezebb.

