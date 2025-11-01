3 órája
Halott balerina, háromszög kötés és parittya – kreatív káosz a DKA-ban
A Dunaújvárosi SZC Lorántffy Zsuzsanna Technikum idén is megrendezte a Digitális Közösségi Alkotóműhelyben a már hagyományosnak számító halloween tematikájú pályaorientációs eseményét. A halloween program középpontjában a Digitális Közösségi Alkotóműhelyben az egészségügyi pályaorientáció állt, amelyet kreatív és vérfagyasztó elemekkel tettek emlékezetessé a szervezők.
A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Lorántffy Zsuzsanna Technikum idén is megrendezte a Digitális Közösségi Alkotóműhelyben a már hagyományosnak számító halloween tematikájú pályaorientációs eseményét. A program középpontjában az egészségügyi pályaorientáció állt, amelyet kreatív és vérfagyasztó elemekkel tettek emlékezetessé a szervezők. A 2025. október 22-én megtartott eseményen a résztvevők nemcsak szórakozhattak, hanem testközelből ismerkedhettek meg az egészségügyi szakma alapjaival – mindezt műsebek, boncolás-szimuláció és vérvételi gyakorlat keretében
Volt itt boncolás, műsebkészítés – minden, ami véres és izgalmas!
A programot Bozsó Zsanett, a Lorántffy Technikum oktatója mutatta be:
– Igyekeztünk megint meglepetésekkel szolgálni. A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendeztük az egészségügyi és a DKA közös halloween táborát. Volt itt boncolás, volt itt műsebkészítés, mindenféle véres dolgok és események.
A szervezésben a technikum oktatói és a Digitális Közösségi Alkotóműhely munkatársai vettek részt, a lebonyolítást pedig a 9–11. évfolyamos diákok segítették. A cél az volt, hogy a 6–8. osztályos tanulók játékos formában ismerkedjenek meg az egészségügyi pálya lehetőségeivel.
„Nagyon lelkes tanulóink segítették a munkánkat, és a hatodik, hetedik, nyolcadikos tanulók részére volt meghirdetve pályaorientációs céllal. Itt egy kicsit a játék, a móka, kedvcsinálás is egyben” – tette hozzá az oktató.
Egészségügyi pályaorientáció: Nem tántorított el a vér és a seb
A program valódi hatással volt a résztvevőkre. Jelencsik Kitti, hetedikes tanuló, így mesélt élményeiről:
– Engem mindig is érdekelt az egészségügyi irány. Szóval követni fogom ezt a gondolatomat.”
A kérdésre, hogy a sok vér és seb nem riasztotta-e el, határozottan válaszolt:
– Nem. Már eldöntöttem, hogy a Lóriba szeretnék menni egészségügyi szakra.
Kitti jelenleg a Szent Pantaleimon iskolába jár, és már tudja, hogy a Lorántffyban folytatná tanulmányait.
És megjelent a halott balerina...
A halloween hangulatot a jelmezek és a kreatív sebesítések tették teljessé. Kovács Viktória, egy másik résztvevő, így számolt be:
– Most egy halott balerina vagyok, kaptam háromszög kötést meg parittyát is. Nagyon jól érzem magam!
A nap végére Viki nemcsak új tapasztalatokkal, hanem egy különleges karakterrel is gazdagodott. Nevetve mesélte:
– Otthon biztos örülnek majd neki…
Egyre többen érdeklődnek – a halloween tábor sikere töretlen
A szervezők szerint a program évről évre népszerűbb:
– Most már elmondhatjuk, hogy a tavalyi évben is és idén is részt vettek, egyre nagyobb számban jelentkeznek. Szerintem a saját diákjaink és a leendő tanulóink is jól érzik magukat, és felkeltettük az érdeklődésüket.
A halloween tábor tehát nemcsak szórakoztató, hanem valódi pályaorientációs hatással bíró esemény, amely segít a fiataloknak eligazodni a továbbtanulás útvesztőiben – miközben egy kis művértől sem riadnak vissza.
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!