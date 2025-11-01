Halott balerina, háromszög kötés és parittya – kreatív káosz a DKA-ban

A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Lorántffy Zsuzsanna Technikum idén is megrendezte a Digitális Közösségi Alkotóműhelyben a már hagyományosnak számító halloween tematikájú pályaorientációs eseményét. A program középpontjában az egészségügyi pályaorientáció állt, amelyet kreatív és vérfagyasztó elemekkel tettek emlékezetessé a szervezők. A 2025. október 22-én megtartott eseményen a résztvevők nemcsak szórakozhattak, hanem testközelből ismerkedhettek meg az egészségügyi szakma alapjaival – mindezt műsebek, boncolás-szimuláció és vérvételi gyakorlat keretében

Egészségügyi pályaorientáció volt a halloween party középpontjában a Digitális Közösségi Alkotóműhelyben. Fotó: F.Gy.

Volt itt boncolás, műsebkészítés – minden, ami véres és izgalmas!

A programot Bozsó Zsanett, a Lorántffy Technikum oktatója mutatta be:

– Igyekeztünk megint meglepetésekkel szolgálni. A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendeztük az egészségügyi és a DKA közös halloween táborát. Volt itt boncolás, volt itt műsebkészítés, mindenféle véres dolgok és események.

A szervezésben a technikum oktatói és a Digitális Közösségi Alkotóműhely munkatársai vettek részt, a lebonyolítást pedig a 9–11. évfolyamos diákok segítették. A cél az volt, hogy a 6–8. osztályos tanulók játékos formában ismerkedjenek meg az egészségügyi pálya lehetőségeivel.

„Nagyon lelkes tanulóink segítették a munkánkat, és a hatodik, hetedik, nyolcadikos tanulók részére volt meghirdetve pályaorientációs céllal. Itt egy kicsit a játék, a móka, kedvcsinálás is egyben” – tette hozzá az oktató.

Egészségügyi pályaorientáció: Nem tántorított el a vér és a seb

A program valódi hatással volt a résztvevőkre. Jelencsik Kitti, hetedikes tanuló, így mesélt élményeiről:

– Engem mindig is érdekelt az egészségügyi irány. Szóval követni fogom ezt a gondolatomat.”

A kérdésre, hogy a sok vér és seb nem riasztotta-e el, határozottan válaszolt:

– Nem. Már eldöntöttem, hogy a Lóriba szeretnék menni egészségügyi szakra.

Kitti jelenleg a Szent Pantaleimon iskolába jár, és már tudja, hogy a Lorántffyban folytatná tanulmányait.

Volt itt halott balerina is Fotó: F.Gy.

És megjelent a halott balerina...

A halloween hangulatot a jelmezek és a kreatív sebesítések tették teljessé. Kovács Viktória, egy másik résztvevő, így számolt be: