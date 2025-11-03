Szomorú búcsúval indult, múltidézéssel zárult a hét

A hét egy gyászhírrel kezdődött: elhunyt Szűcs Imréné Rózsika, a Szent Pantaleon Kórház szeretett munkatársa, akit a kórházi közösség mély fájdalommal búcsúztat. Ezután könnyedebb vizekre eveztünk – szó szerint. A „Most Wanted – A hajsza” című reality forgatása Dunaújvárosba is ellátogatott: Puskás-Dallos Peti és Ember Márk Ráckevéről hajóval szökött a városba, majd egy villanásnyi időre felforgatták az utcákat, mielőtt repülőre szállva eltűntek volna. A hét közepén a gyakorlatias hírek kerültek fókuszba: a Fejér Vármegyei Kormányhivatal bejelentette, hogy több dunaújvárosi hivatali egység új helyszínen fogadja az ügyfeleket – a változás sokakat érintett. Szomorú helyi esemény is megrázta a várost: a Papírgyári úton egy férfit találtak eszméletlenül az út szélén, a történet sokakat megérintett. A gazdasági hírek sem maradtak el: a Dunaferr ügye új szakaszába lépett, miután a kormány a cégcsoport két dunaújvárosi vállalatának felszámolását is kiemelt állami felügyelet alá vonta. A hetet egy különleges múltidézéssel zártuk: előkerült egy 1981-es dokumentumfilm, amely Dunaújváros és a Dunai Vasmű történetét meséli el – egy városét, amely szó szerint a semmiből született meg. Íme, ezek voltak Dunaújváros történései!

Hét a város életében – Dunaújváros történései

2025. október 27. – Hétfő

Gyászol a kórház kollektívája

Mély fájdalommal tudatta a Szent Pantaleon Kórház, hogy Szűcs Imréné Rózsika, az intézmény urológiai osztályának korábbi takarítónője, életének 70. évében, 2025. október 19-én elhunyt.

2025. október 28. – Kedd

Dunaújvárosban tűnt fel Puskás-Dallos Peti és Ember Márk – szökés közben!

Dunaújvárosban ma bárki belefuthatott volna egy akciójelenetbe: hajóról érkező, menekülő celebek, fotósok, és egy izgalmas reality. A Most Wanted párosa, Puskás-Dallos Peti és Ember Márk Ráckevéről hajóval szökött a városba, mielőtt újra eltűntek volna.

2025. október 29. – Szerda

Balázsék hoppon maradtak – a szökevények szó szerint kereket oldottak… a levegőben!

Földön, vízen és levegőben is zajlik a hajsza a szökésben lévő celebek után. A Most Wanted - A hajsza új fordulata igazi akciófilmet idéz: a menekülők repülőre pattantak, és elméletileg már a Maldív-szigetek felé tartanak, már ha hihetünk nekik, hiszen ebben a műsorban semmi sem az, aminek látszik!