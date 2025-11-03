2 órája
Szomorú búcsúval indult, múltidézéssel zárult a hét
Mozgalmas napok állnak mögöttünk a városban, tele hírekkel és történésekkel. Dunaújváros történései között nemcsak reality forgatás, közérdekű hírek, szívszorító események is szerepeltek, amelyek a hét legfontosabb történéseit mutatják.
A hét egy gyászhírrel kezdődött: elhunyt Szűcs Imréné Rózsika, a Szent Pantaleon Kórház szeretett munkatársa, akit a kórházi közösség mély fájdalommal búcsúztat. Ezután könnyedebb vizekre eveztünk – szó szerint. A „Most Wanted – A hajsza” című reality forgatása Dunaújvárosba is ellátogatott: Puskás-Dallos Peti és Ember Márk Ráckevéről hajóval szökött a városba, majd egy villanásnyi időre felforgatták az utcákat, mielőtt repülőre szállva eltűntek volna. A hét közepén a gyakorlatias hírek kerültek fókuszba: a Fejér Vármegyei Kormányhivatal bejelentette, hogy több dunaújvárosi hivatali egység új helyszínen fogadja az ügyfeleket – a változás sokakat érintett. Szomorú helyi esemény is megrázta a várost: a Papírgyári úton egy férfit találtak eszméletlenül az út szélén, a történet sokakat megérintett. A gazdasági hírek sem maradtak el: a Dunaferr ügye új szakaszába lépett, miután a kormány a cégcsoport két dunaújvárosi vállalatának felszámolását is kiemelt állami felügyelet alá vonta. A hetet egy különleges múltidézéssel zártuk: előkerült egy 1981-es dokumentumfilm, amely Dunaújváros és a Dunai Vasmű történetét meséli el – egy városét, amely szó szerint a semmiből született meg. Íme, ezek voltak Dunaújváros történései!
Hét a város életében – Dunaújváros történései
2025. október 27. – Hétfő
Gyászol a kórház kollektívája
Mély fájdalommal tudatta a Szent Pantaleon Kórház, hogy Szűcs Imréné Rózsika, az intézmény urológiai osztályának korábbi takarítónője, életének 70. évében, 2025. október 19-én elhunyt.
2025. október 28. – Kedd
Dunaújvárosban tűnt fel Puskás-Dallos Peti és Ember Márk – szökés közben!
Dunaújvárosban ma bárki belefuthatott volna egy akciójelenetbe: hajóról érkező, menekülő celebek, fotósok, és egy izgalmas reality. A Most Wanted párosa, Puskás-Dallos Peti és Ember Márk Ráckevéről hajóval szökött a városba, mielőtt újra eltűntek volna.
2025. október 29. – Szerda
Balázsék hoppon maradtak – a szökevények szó szerint kereket oldottak… a levegőben!
Földön, vízen és levegőben is zajlik a hajsza a szökésben lévő celebek után. A Most Wanted - A hajsza új fordulata igazi akciófilmet idéz: a menekülők repülőre pattantak, és elméletileg már a Maldív-szigetek felé tartanak, már ha hihetünk nekik, hiszen ebben a műsorban semmi sem az, aminek látszik!
2025. október 30. – Csütörtök
Költözés Dunaújvárosban – fontos változás a hivatali ügyintézésben
A Fejér Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint több dunaújvárosi hivatali egység is új helyszínen várja az ügyfeleket.
2025. október 31. – Péntek
Az út szélén feküdt, magatehetetlenül, de a hősies segítség életet mentett
A közelmúltban Dunaújvárosban egy megrázó eset történt: egy férfi eszméletlenül feküdt az út szélén a Papírgyári úton.
2025. november 01. – Szombat
Újabb két Dunaferr cég felszámolását minősítette stratégiailag kiemelt jelentőségűnek a kormány
A 2025. októbert 30-án megjelent Magyar Közlönyben a kormány újabb két, a Dunaferr-cégcsoporthoz tartozó dunaújvárosi vállalat felszámolását emelte kiemelt állami felügyelet alá. A döntéssel ezek az eljárások is stratégiailag kiemelt jelentőségű kategóriába kerültek, a térség gazdasági és iparbiztonsági szerepére hivatkozva.
2025. november 02. – Vasárnap
Dunaújváros, a harminc éves város - videóval
1981-ben a Magyar Televízió egy nagyszabású dokumentumfilmet készített Dunaújvárosról és a Dunai Vasműről. A film nem csupán egy gyár működését mutatta be, hanem egy város születését, egy eszme megvalósulását és egy korszak lenyomatát. Ez az írás ennek a filmnek a gondolatait követi – visszatekintésként egy városról, Dunaújvárosról, amely szó szerint a semmiből emelkedett fel.
