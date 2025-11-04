Kinevezték a dunaújvárosi rendőrkapitányság megbízott vezetőjét

Két évvel ezelőtt számoltunk be arról, hogy a 2023 november elsejétől Dunaújváros rendőrkapitánya, Budavári Árpád ezredes új feladatra kapott megbízatást, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettesének nevezték ki. Ezzel egyidejűleg utódját is megnevezték, a kapitányságvezetői tisztséggel Törköly László rendőr alezredest bízták meg. 2025. november 4-én pedig arról számolt be a rendőrség honlapja, hogy dr. Balogh János rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány november 1-jei hatállyal kinevezte a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitányi beosztásába Törköly Lászlót. A kinevezésről szóló parancsot elődje, dr. PhD Budavári Árpád hétfőn adta át részére.

Az előd, dr. Budavári Árpád adta át Törköly Lászlónak az okiratot, aki immár kinevezéssel Dunaújváros rendőrkapitánya

Forrás: police.hu

Dunaújváros rendőrkapitánya, Törköly László kinevezését a közgyűlés is támogatta

Törköly László kinevezése a júniusi közgyűlésen volt napirendben, miután Szabó Vendel vármegyei főkapitány a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2023. november 1-jei hatállyal megbízott vezetőjét, Törköly László alezredest kívánta kinevezni a vezetői feladatok ellátására. Ehhez a törvény értelmében szükség volt a közgyűlés véleményére, a kinevezést a testület támogatta.