Törköly László megerősítése

1 órája

Kinevezték a dunaújvárosi rendőrkapitányság megbízott vezetőjét

Címkék#Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság#Dunaújvárosi Rendőrkapitányság#Törköly László#kinevezés#parancsnok#országos rendőrfőkapitány#Budavári Árpád#rendőrkapitány

Két éven át megbízottként irányította a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságot vezetőként Törköly László alezredes. Az országos főkapitány november elsejével kinevezte a parancsnoki posztra.

Gallai Péter

Két évvel ezelőtt számoltunk be arról, hogy a 2023 november elsejétől Dunaújváros rendőrkapitánya, Budavári Árpád ezredes új feladatra kapott megbízatást, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettesének nevezték ki. Ezzel egyidejűleg utódját is megnevezték, a kapitányságvezetői tisztséggel Törköly László rendőr alezredest bízták meg. 2025. november 4-én pedig arról számolt be a rendőrség honlapja, hogy dr. Balogh János rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány november 1-jei hatállyal kinevezte a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitányi beosztásába Törköly Lászlót. A kinevezésről szóló parancsot elődje, dr. PhD Budavári Árpád hétfőn adta át részére.

Dunaújváros rendőrkapitánya
Az előd, dr. Budavári Árpád adta át Törköly Lászlónak az okiratot, aki immár kinevezéssel Dunaújváros rendőrkapitánya
Forrás: police.hu

Dunaújváros rendőrkapitánya, Törköly László kinevezését a közgyűlés is támogatta

Törköly László kinevezése a júniusi közgyűlésen volt napirendben, miután Szabó Vendel vármegyei főkapitány a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2023. november 1-jei hatállyal megbízott vezetőjét, Törköly László alezredest kívánta kinevezni a vezetői feladatok ellátására. Ehhez a törvény értelmében szükség volt a közgyűlés véleményére, a kinevezést a testület támogatta. 

