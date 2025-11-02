Dunaújváros, a harminc éves város - videóval

1981-ben készült el az a különleges dokumentumfilm, amely Dunaújváros és a Dunai Vasmű történetét mutatja be – a városét, amely a szocialista Magyarország egyik legnagyobb ipari és társadalmi vállalkozásaként született. A film nemcsak technológiai fejlesztéseket és gyártási rekordokat örökít meg, hanem embereket, eszméket, épülő közösségeket is. Most, több évtized távlatából idézzük fel, hogyan formálódott a semmiből egy város – acélból, tűzből és munkából.

Dunaújvárosi paneltömb 1981-ben

Egy város születése a semmiből –Dunaújváros

1949. december 28-án a Minisztertanács döntést hozott: Dunapentele határában acélgyár épül. A cél nemcsak gazdasági volt – politikai, társadalmi, ideológiai is.

A gyár mellett egy teljes város nőtt ki a földből, a semmiből.

Ez lett Sztálinváros, majd Dunaújváros – „az első magyar szocialista város”.

A dokumentumfilm készítésének idején, 1980-ban, Dunaújváros 30. születésnapját ünnepelte. Több, mint negyedszázad telt el az alapítás óta – és ezalatt a város arculata, közössége és ipara is megerősödött. Már 62 ezren lakták, három nemzedék otthona lett. A film nemcsak számokat és gépsorokat mutatott, hanem gondolatokat, érzéseket is: a város „formálódik, nemcsak az utcák hosszabbodásával, a házak magasodásával, hanem gondolati és érzelmi életének gazdagodásával is”.

A város lelke: a Dunai Vasmű

A film készítői a város szívéhez, lelkéhez vezették a nézőt: a Dunai Vasműhöz. Ez az üzem nem csupán gyártócsarnokok és gépek halmaza volt – hanem egy eszme megtestesülése. 13 ezer dolgozó, három műszak, folyamatos termelés – éjjel-nappal, hétvégén is.

„Forrongó nyugtalanságokból vörös folyamba csendesülő, állandóan formálódó és mindig szilárduló.” – így írták le a vasmű lelkét. Nem véletlenül.

A kohászat tudománnyá válik

A film betekintést engedett a kohászat világába is – abba az ősi mesterségbe, amely a XX. század végére tudományos rendszerré vált. Megismertük a szakzsargont, amely a hozzáértőknek természetes: magas toroknyomás, olajbefúvás, elpárologtató hűtés. Láttuk, hogyan vált a hagyományos technológia modern ipari rendszerré – miként sikerült a kapacitásokat túlteljesíteni, az energiafelhasználást csökkenteni.