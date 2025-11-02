1 órája
Dunaújváros, a harminc éves város - videóval
1981-ben a Magyar Televízió egy nagyszabású dokumentumfilmet készített Dunaújvárosról és a Dunai Vasműről. A film nem csupán egy gyár működését mutatta be, hanem egy város születését, egy eszme megvalósulását és egy korszak lenyomatát. Ez az írás ennek a filmnek a gondolatait követi – visszatekintésként egy városról, Dunaújvárosról, amely szó szerint a semmiből emelkedett fel.
1981-ben készült el az a különleges dokumentumfilm, amely Dunaújváros és a Dunai Vasmű történetét mutatja be – a városét, amely a szocialista Magyarország egyik legnagyobb ipari és társadalmi vállalkozásaként született. A film nemcsak technológiai fejlesztéseket és gyártási rekordokat örökít meg, hanem embereket, eszméket, épülő közösségeket is. Most, több évtized távlatából idézzük fel, hogyan formálódott a semmiből egy város – acélból, tűzből és munkából.
Egy város születése a semmiből –Dunaújváros
1949. december 28-án a Minisztertanács döntést hozott: Dunapentele határában acélgyár épül. A cél nemcsak gazdasági volt – politikai, társadalmi, ideológiai is.
A gyár mellett egy teljes város nőtt ki a földből, a semmiből.
Ez lett Sztálinváros, majd Dunaújváros – „az első magyar szocialista város”.
A dokumentumfilm készítésének idején, 1980-ban, Dunaújváros 30. születésnapját ünnepelte. Több, mint negyedszázad telt el az alapítás óta – és ezalatt a város arculata, közössége és ipara is megerősödött. Már 62 ezren lakták, három nemzedék otthona lett. A film nemcsak számokat és gépsorokat mutatott, hanem gondolatokat, érzéseket is: a város „formálódik, nemcsak az utcák hosszabbodásával, a házak magasodásával, hanem gondolati és érzelmi életének gazdagodásával is”.
A város lelke: a Dunai Vasmű
A film készítői a város szívéhez, lelkéhez vezették a nézőt: a Dunai Vasműhöz. Ez az üzem nem csupán gyártócsarnokok és gépek halmaza volt – hanem egy eszme megtestesülése. 13 ezer dolgozó, három műszak, folyamatos termelés – éjjel-nappal, hétvégén is.
„Forrongó nyugtalanságokból vörös folyamba csendesülő, állandóan formálódó és mindig szilárduló.” – így írták le a vasmű lelkét. Nem véletlenül.
A kohászat tudománnyá válik
A film betekintést engedett a kohászat világába is – abba az ősi mesterségbe, amely a XX. század végére tudományos rendszerré vált. Megismertük a szakzsargont, amely a hozzáértőknek természetes: magas toroknyomás, olajbefúvás, elpárologtató hűtés. Láttuk, hogyan vált a hagyományos technológia modern ipari rendszerré – miként sikerült a kapacitásokat túlteljesíteni, az energiafelhasználást csökkenteni.
A város és a gyár együtt fejlődött. A hőenergiát már nemcsak saját célra hasznosították – a gőz és meleg víz más települések fűtésére is eljutott. A Dunai Vasmű a magyar acélgyártás harmadát biztosította. Évente 1,2 millió tonna acél gördült ki a korábban mindössze 450 tonnás Martin-üzemből.
A videó forrása: József Attila Könyvtár
A filmben elhangzott: a folyamatos acélöntés technológiáját 8-9 éve alkalmazzák. Amikor elkezdték, a világ acéltermelésének csupán 3%-a használta ezt az eljárást. Ma már természetes.
Kihívások és válaszok: nyersanyaghiány ellenére
A film nem rejtette véka alá az akkori dilemmákat sem: „Joggal kérdezték annak idején, miért létesíthető és hogyan tartható fenn ilyen nyersanyagéhes nagyüzem egy olyan országban, ahol nincs elég jó minőségű vasérc?” A válasz: hosszú távú szovjet–magyar szerződések biztosították a nyersanyagot, a mecseki szénmedence pedig fedezte az energiaigényt. A hátrányokat technológiai fejlesztéssel, szellemi ráfordítással kellett kiegyenlíteni.
Dr. Káldor Mihály professzor a filmben elmondta:
A mesterség titkai apáról fiúra szálltak, de amint mennyiségi és minőségi igények merülnek fel, elkerülhetetlenné válik az elméleti háttér tisztázása.
Technológiai áttörések a vasműben
A Dunai Vasmű a korszak ipari zászlóshajója volt. A film külön kiemelte a folyamatos fejlesztéseket: energiatakarékos tolókemencék, korszerű hengersorok, új kohászati eljárások. Az úgynevezett üstmetallurgiai technológia révén 40%-kal csökkent az acél kéntartalma – a termék szívósabb, időtállóbb lett. A svéd lándzsatechnológiával pedig világszínvonalú acélminőség vált elérhetővé. A svéd cég később vissza is vásárolta a dunaújvárosi fejlesztést.
Csőgyártás, export és minőségellenőrzés
A dokumentumfilm részletesen bemutatta a csőgyártást is. A spirálcsőgyártó sor évente több tízezer tonnát állított elő – olaj- és gázhálózatokhoz, itthon és külföldön egyaránt. Az ellenőrzési rendszer szigorú volt: ultrahang, röntgen, hegesztésvizsgálat – a nemzetközi minőségi előírások szerint.
A vasmű termékei a világ több mint 30 országába jutottak el. Az export értéke elérte a 100 millió dollárt – főként fejlett ipari államokba.
Acél a komfort szolgálatában
A film alkotói azonban nemcsak a gyárra figyeltek. Megmutatták, hogy a fejlődés nem csak ipari: társadalmi is. A vasmű által gyártott könnyűszerkezetes építőanyagokból például rendelőintézet épült – a város és a gyár egészségügyi ellátását szolgálva. Ez volt az egyik látványos példája annak, hogyan fonódik össze a gazdaság és a közösség.
Dunaújváros: több mint gyárváros
Dunaújváros élete nem csak a gyár körül forgott, de abból táplálkozott. A Duna nemcsak ércet hozott, hanem acélt is vitt: hajókon, uszályokon, darukban, távvezetékoszlopokban.
Az acél formát öltött, horganyzott, ellenálló, tartós szerkezetekben élt tovább.
A film zárásához közeledve a néző már nemcsak acélt látott, hanem embert. A gépek mögött dolgozót. A várost építő kubikust. Az egykori barakkban lakó családokat. Azokat, akik a sárból és szenvedésből várost és jövőt formáltak.
A narráció így szólt:
„Tüzek melegében született, tüzek melegét őrzi 30 éve. Lakóinak átlag életkora épp ennyi. A fiaké és unokáké, akik nem ismerik az egykorvolt idők nincseit és igenjeit, vágyait és elszánásait. De nem kisebb a felelősségük. Jó gazdaként élni, dolgozni szűkebb hazájukban, Dunaújvárosban.”
- A város tehát nemcsak egy hely – hanem örökség. Egy vállalás. Egy élő emlékmű azoknak, akik a semmiből, vasból, tűzből, hitből és munkából formáltak otthont, hazát és jövőt.
És a jelen: Kormánybiztos irányítja a Dunaferr felszámolását
A döntés értelmében a kormány stratégiailag kiemelt felszámolási eljárássá minősítette az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt., a Duna Furnace Dunai Vasmű Kft. és a Dunarolling Dunai Vasmű Kft. ügyeit. A lépés célja, hogy a Dunaferr-hez kapcsolódó eljárásokban állami felszámoló járjon el, ezzel biztosítva a magyar acélipar jövőjét és az iparbiztonsági kockázatok megelőzését. A kormánybiztos feladata, hogy összehangolja a hazai acélipar fejlesztését célzó kormányzati stratégiát, valamint egyeztessen az állami felszámolóval és javaslatot tegyen a szükséges döntésekre.
Újabb két Dunaferr cég felszámolását minősítette stratégiailag kiemelt jelentőségűnek a kormány
A 2025. októbert 30-án megjelent Magyar Közlönyben a kormány újabb két, a Dunaferr-cégcsoporthoz tartozó dunaújvárosi vállalat felszámolását emelte kiemelt állami felügyelet alá. A döntéssel ezek az eljárások is stratégiailag kiemelt jelentőségű kategóriába kerültek, a térség gazdasági és iparbiztonsági szerepére hivatkozva.
