Dunaújváros 30 éve: egy dokumentumfilm nyomában

Dunaújváros, a harminc éves város - videóval

1981-ben a Magyar Televízió egy nagyszabású dokumentumfilmet készített Dunaújvárosról és a Dunai Vasműről. A film nem csupán egy gyár működését mutatta be, hanem egy város születését, egy eszme megvalósulását és egy korszak lenyomatát. Ez az írás ennek a filmnek a gondolatait követi – visszatekintésként egy városról, Dunaújvárosról, amely szó szerint a semmiből emelkedett fel.

Tovább olvasok

Új esély az egészségre – előadás a nyiroködémáról és a rehabilitáció valódi erejéről

Egy betegség, amelyről sokan nem beszélnek, mégis sokakat érint. Egy rehabilitációs módszer, amely képes visszaadni az életminőséget, a mozgékonyságot és a reményt. November 21-én Kisapostagon, a Kultúrteremben bárki megismerheti, hogyan lehet jelentős javulást elérni akkor is, ha a gyógyulás már elveszettnek tűnik. Dr. Horváth Ágota mozgásszervi rehabilitációs szakorvos és nyiroködéma-terapeuta közérthető, lelkesítő és reménykeltő előadása mindazoknak szól, akik szeretnének tenni az egészségükért – akár érintettek, akár megelőzni szeretnék a bajt, akár a rokonságban van érintett.

Tovább olvasok

Horrorisztikus izgalmak a hajrában (videóval, képgalériával)

Alsóházi rangadót rendeztek ma este a Dunaújváros Sportcsarnokban. A DKKA a Mosonmagyaróvárt fogadta az NB I-es női kézilabda-bajnokságban. Hatalmas izgalmak után döntetlennel zárult a találkozó.

Tovább olvasok

Sötét történet Fejérből: a polgárdi rém és a halálbüntetés

1990. október 31-e nem csupán a naptárban volt különleges nap. Ezen a napon az Alkotmánybíróság döntése nyomán Magyarország végleg eltörölte a halálbüntetést – ezzel lezárult egy hosszú történelmi korszak, amikor az igazságszolgáltatás még jogszerűnek tartotta az élet kioltását.

Tovább olvasok