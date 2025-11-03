november 3., hétfő

Győző névnap

11°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
E.ON infó

37 perce

Károkozást állít helyre az E.ON ezen a közeli településen

Címkék#kulcs#áramszünet#eon

A helyi áramszolgáltató tájékoztatása szerint a közeljövőben tervezett áramszünetre kell számítani. Az áramszünet Kulcson több helyszínt is érint. Mutatjuk.

Duol.hu

Áramszünet Kulcson. A munkálatok idején az érintett területeken időszakos áramszünet várható, melyről a szolgáltató részletes tájékoztatást adott ki. A lakosság türelmét és megértését kérik a munkálatok idejére, hiszen a fejlesztés hosszú távon mindannyiunk kényelmét és biztonságát szolgálja.

Áramszünet Kulcson
Áramszünet Kulcson: fontos információk az E.ON-tól  
Fotó: Shutterstock

Áramszünet Kulcson, ezek az utcák érintettek

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tájékoztatása szerint 2025. november 4-én (szerda) 09:00-14:00 óráig Kulcs területén tervezett áramszünet lesz, melynek oka: idegen károkozás helyreállítása.

Érintett felhasználási helyek:

  • Göböljárás utca HRSZ:2920
  • Göböljárás utca 39-41 HRSZ:3053/2
  • Göböljárás utca 54 HRSZ:2917
  • Göböljárás utca 58 HRSZ:2921
     

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu