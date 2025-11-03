Károkozást állít helyre az E.ON ezen a közeli településen

Áramszünet Kulcson. A munkálatok idején az érintett területeken időszakos áramszünet várható, melyről a szolgáltató részletes tájékoztatást adott ki. A lakosság türelmét és megértését kérik a munkálatok idejére, hiszen a fejlesztés hosszú távon mindannyiunk kényelmét és biztonságát szolgálja.

Áramszünet Kulcson: fontos információk az E.ON-tól

Áramszünet Kulcson, ezek az utcák érintettek

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tájékoztatása szerint 2025. november 4-én (szerda) 09:00-14:00 óráig Kulcs területén tervezett áramszünet lesz, melynek oka: idegen károkozás helyreállítása.

Érintett felhasználási helyek:

Göböljárás utca HRSZ:2920

Göböljárás utca 39-41 HRSZ:3053/2

Göböljárás utca 54 HRSZ:2917

Göböljárás utca 58 HRSZ:2921

