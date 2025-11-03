2 órája
Károkozást állít helyre az E.ON ezen a közeli településen
A helyi áramszolgáltató tájékoztatása szerint a közeljövőben tervezett áramszünetre kell számítani. Az áramszünet Kulcson több helyszínt is érint. Mutatjuk.
Áramszünet Kulcson. A munkálatok idején az érintett területeken időszakos áramszünet várható, melyről a szolgáltató részletes tájékoztatást adott ki. A lakosság türelmét és megértését kérik a munkálatok idejére, hiszen a fejlesztés hosszú távon mindannyiunk kényelmét és biztonságát szolgálja.
Áramszünet Kulcson, ezek az utcák érintettek
Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tájékoztatása szerint 2025. november 4-én (szerda) 09:00-14:00 óráig Kulcs területén tervezett áramszünet lesz, melynek oka: idegen károkozás helyreállítása.
Érintett felhasználási helyek:
- Göböljárás utca HRSZ:2920
- Göböljárás utca 39-41 HRSZ:3053/2
- Göböljárás utca 54 HRSZ:2917
- Göböljárás utca 58 HRSZ:2921
