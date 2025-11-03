Apad a Duna, ki tudja hol áll meg

A térségben a Duna vízállása az elmúlt nap során továbbra is alacsony szinten maradt, helyenként enyhe apadás figyelhető meg. A legfrissebb adatok a hydroinfo.hu jelentéséből származnak.

A legfrissebb adatok szerint a Duna vízállása Ercsi, Adony, Dunaújváros és Dunaföldvár környékén enyhén csökkenő tendenciát mutat.

Az adatok szerint a Duna vízszintje továbbra is alacsonyan áll

A Duna Fejér vármegyei szakaszán több helyen is enyhe apadás tapasztalható.

Ercsinél jelenleg 34 centiméter a vízállás, ami 14 centiméterrel alacsonyabb az előző napi értéknél.

Adonynál 53 centimétert mértek, ez 12 centiméteres csökkenést jelent.

Dunaújváros térségében 31 centiméteres vízszintet regisztráltak, ami egy nap alatt 8 centiméterrel esett vissza.

Dunaföldvárnál a vízszint -84 centiméteren áll, ez 9 centiméteres apadást mutat. A folyó vízhőmérsékletéről jelenleg egyik mérőállomás sem szolgáltat friss adatot.

Összességében a Duna vízszintje továbbra is alacsony, helyenként azonban kisebb mértékű ingadozás figyelhető meg.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is.