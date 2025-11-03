Egy kétségbeesett apa segítséget kér: Eladtuk a házat, hogy legyen vesém

Egy facebook-bejegyzés ragadta meg a figyelmemet, ebben azt írta, hogy vesebeteg, két naponta dialízisre jár, a felesége elvesztette a munkáját, nem tudják fizetni az albérletet, segítséget, adományokat kér, támogatásra van szükségük. Elmentem hozzájuk, s megismertem Hegedűs Norbert történetét. Egy olyan élet történetét, ami csendben roppant meg egy ember alatt. Nem látványosan, nem egyik pillanatról a másikra – hanem lassan, évek, betegségek, elvesztett lehetőségek és kihűlő esélyek súlya alatt. Egy fiatal férfié, aki harminckét évesen már tizenhárom éve küzd a túlélésért.

Hegedűs Norbert segítséget, adományokat kér a családja megélhetéséért Fotó:F.Gy.

Hegedűs Norbert segítséget, adományokat kér

Dózsa II. városrészi albérletben rend fogadott. Hamarosan el kell költözniük, mert nem tudják fenntartani már. Norbert megpróbál higgadt és tényszerű maradni, ahogy meséli történetüket,de tekintetében egyáltal nem egy 32 éves fiatalembert láttam. A kilátástalanság, a szenvedés gyorsabban pörgeti az időt. Elmondja, hogy a középiskola utolsó évében derült ki, hogy mennyire beteg. Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy olyan mértékű a vesekárosodása, hogy ezen csak egy új vese segíthet... Amíg ez nincs, addig kétnaponta dialízisre kell járnia. Két naponta négy órát fekszik mozdulatlanul a gépen, hogy újból tudjon még egy napot létezni.

Soha nem ittam, nem éltem szereken. Odafigyeltem mindig az egészségemre, s mégis ez van –magyarázza.

A házukon vettek egy vesét

Ági, a párja, gyermeke anyja, egy törékeny fiatalasszony. Egyedül kénytelen viselni a család anyagi terhét, hol takarít, hol kerteket tesz rendbe, gazol, ás, mikor, mire van szükség. Legutóbb a kórház konyháján dolgozott. Morzsolják a napokat. Egyszer volt reményük. Négy évvel ezelőtt egy orvos megígérte nekik, hogy tud szerezni „soron kívül“ vesét, persze pénzért, ekkkor adták el Ági vályogházát. Nagyon bíztak. Remélték, hogy minden sikerül, s azt követően teljes életet tudnak élni, mindketten tudnak majd dolgozni, s újból építik az életüket, hiszen ha egészség van, akkor majd ház is lesz. De nem így történt. A kapott vese néhány nap múlva kilökődött. Így jártak, mondta az orvos, s most megint várnak.... Megint két naponta négy órákat ül a kórházban dialízisen, hogy meghosszabbítsák az életét.