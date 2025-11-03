1 órája
Egy kétségbeesett apa segítséget kér: Eladtuk a házat, hogy legyen vesém
Vannak életek, amelyekben a küzdelem nem epizód, hanem maga a történet. Hegedűs Norbert harminckét éves, és tizenhárom éve vesedialízisre jár. Hetente három alkalommal ül be a gép mellé, ami a vese helyett tisztítja a vérét. Nélküle néhány nap alatt életveszélybe kerülne. Most azonban a családja biztonságáért könyörög, segítséget, adományokat kér a megélhetésükért.
Egy facebook-bejegyzés ragadta meg a figyelmemet, ebben azt írta, hogy vesebeteg, két naponta dialízisre jár, a felesége elvesztette a munkáját, nem tudják fizetni az albérletet, segítséget, adományokat kér, támogatásra van szükségük. Elmentem hozzájuk, s megismertem Hegedűs Norbert történetét. Egy olyan élet történetét, ami csendben roppant meg egy ember alatt. Nem látványosan, nem egyik pillanatról a másikra – hanem lassan, évek, betegségek, elvesztett lehetőségek és kihűlő esélyek súlya alatt. Egy fiatal férfié, aki harminckét évesen már tizenhárom éve küzd a túlélésért.
Hegedűs Norbert segítséget, adományokat kér
Dózsa II. városrészi albérletben rend fogadott. Hamarosan el kell költözniük, mert nem tudják fenntartani már. Norbert megpróbál higgadt és tényszerű maradni, ahogy meséli történetüket,de tekintetében egyáltal nem egy 32 éves fiatalembert láttam. A kilátástalanság, a szenvedés gyorsabban pörgeti az időt. Elmondja, hogy a középiskola utolsó évében derült ki, hogy mennyire beteg. Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy olyan mértékű a vesekárosodása, hogy ezen csak egy új vese segíthet... Amíg ez nincs, addig kétnaponta dialízisre kell járnia. Két naponta négy órát fekszik mozdulatlanul a gépen, hogy újból tudjon még egy napot létezni.
Soha nem ittam, nem éltem szereken. Odafigyeltem mindig az egészségemre, s mégis ez van –magyarázza.
A házukon vettek egy vesét
Ági, a párja, gyermeke anyja, egy törékeny fiatalasszony. Egyedül kénytelen viselni a család anyagi terhét, hol takarít, hol kerteket tesz rendbe, gazol, ás, mikor, mire van szükség. Legutóbb a kórház konyháján dolgozott. Morzsolják a napokat. Egyszer volt reményük. Négy évvel ezelőtt egy orvos megígérte nekik, hogy tud szerezni „soron kívül“ vesét, persze pénzért, ekkkor adták el Ági vályogházát. Nagyon bíztak. Remélték, hogy minden sikerül, s azt követően teljes életet tudnak élni, mindketten tudnak majd dolgozni, s újból építik az életüket, hiszen ha egészség van, akkor majd ház is lesz. De nem így történt. A kapott vese néhány nap múlva kilökődött. Így jártak, mondta az orvos, s most megint várnak.... Megint két naponta négy órákat ül a kórházban dialízisen, hogy meghosszabbítsák az életét.
A család terhe Ági feladata, de most munkanélküli
Nem tudják fizetni az albérletet, hamarosan menniük kell.
– Egy hónap múlva az utcáról fogok járni dialízisre – mondja Norbert fáradtan. – És ott fogom ünnepelni, hogy tizennegyedik éve élek a gép segítségével.
De nem is ettől fél a legjobban, ami rettegéssel tölti el a párt az a 12 éves kisfiúk jelene és jövője. Nem engedik, nem engedhetik, hogy állami gondoskodásba kerüljön. Állami gondoskodás...Tudják milyen az. Ági nevelőszülőknél nőtt fel, akik folyamatosan verték, de Norbert is volt egy ideig állami gondoskodásban. Ők teljes családot szeretnének.
Ahogy a történetüket hallgatom, tudatosul bennem, hogy most nem mindig igaz az a mondás, hogy az ember a saját sorsáért felelős....Van, amikor nem dönt, hanem tehetetlenül vergődik, fuldoklik a kilátástalanságban. Újabb vesére vár.
A vesetranszplantációra várva...
Dr. Szabó Zoltán, a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház belgyógyász főorvosa arról beszélt, hogy nem megjósolható, hogy meddig kell megfelelő donorra várni azoknak, akiknek vesetranszplantáció szükséges.
- Elmondja, hogy egy nemzetközi adatbázisba töltik fel a vesére várók adatait, s amikor egy donor érkezik, akkor azok kapják meg a szerveit, akiknek a paraméterei a legközelebb állnak a donoréhoz. Így tudják a legjobban csökkenteni a kilökődés veszélyét. Lehet, hogy egy magyar beteg mondjuk lengyel vesét kap, vagy fordítva.
- Van, akinek a megfelő donor már néhány hónap alatt a rendelkezésére áll, másnak egy évtizedet is várnia kell.
Létezik élődonoros transzplantáció is, de Hegedűs Norbert elmondja, hogy a szülei pedig nem akarnak a gyermekükön segíteni. Így még az sem tudható, hogy ők alkalmasak lennének-e.
Út- és fedélkeresés közben...
Mészárosné Libor Ágnes, az Útkeresés Segítő Szolgálat vezetője elmondta, hogy a lakhatási krízisben lévő családok számára a segítség lehet, a családok átmeneti otthona, ahol fedelet, gondoskodást, lehetőséget kapnak a bajba került családok.
Hegedűs Norbert egyelőre azonban nem szeretne odamenni:
A családok átmeneti otthona tényleg csak legutolsó lehetne , mert mindent ki kell dobni, ágy bútor, és mindaz, amit fél év alatt vettünk, gyűjtöttünk megint meg kell válni mindentől...
De még oda sem olyan egyszerű bejutni. Boross Balázs, a Családok Átmeneti Otthona szakmai egységvezetője elmondja, hogy a tél közeledtével a családok átmeneti otthonában is férőhely-hiánnyal küszködnek:
– Tizenkét helyünkre, már 23 család várakozik. A krízis szobánkba is már jönnek. Így azt tudom javasolni, hogyha valaki úgy érzi, hogy fedél nélkül maradhat, az idejében adja be a jelentkezését, mert nem biztos, hogy akkor tudunk neki segíteni, amikor bekövetkezik a baj.
Hatvanezer forint havonta három embernek
Hegedűs Norberték nagyjából havi 60.000 forintból élnek jelenleg hárman. Norbert nem kap csak segélyt, hiszen tanuló korában százalékolták le, s nincs munkaviszonya, a felesége pedig elvesztette a munkáját, így csak a segély és a családi pótlék van...
Megkérdezem, hogy ő mit szeretne?
– Hát,ha lenne anyagi támogatás, hogy legalább két hónapig ki tudjuk fizetni az albérletet, addigra csak lenne már munka...– mondja eltökélten.
Megemlíti azt is,hogy egy önkormányzati bérlakás nagyon nagy segítség lenne.
Olvasom a felhívását. Itt olvasható, amiben pénzt kér, mert kétségbe esett...Sokat gondolkodtam... A reménytelenség útvesztőjében még kapaszkodik annak az életnek a kellékeihez, amely a normális életet jelentették, jelentenék számára... A saját ágy, szekrény, egy kis lakás, aminek a kulcsa nála van... Gondolkodom. Sok ez vagy kevés? Kompromisszumot kell kötni, vagy az utolsó pillanatig ragaszkodni? Reálisnak lenni vagy a csodára várni? Ki tudja. Nem vagyunk Hegedűs Norbert helyében...
„Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer idáig jutok…Már 180.000 Ft hiányzik, hogy legyen egy kis hely, ahol újra biztonságban lehetünk, ahol meleg van, és ahol folytathatom az életmentő kezeléseket. Eddig 40.000 Ft-ot sikerült összegyűjtenem, amit szívből köszönök mindenkinek, aki eddig segített.
HEGEDŰS NORBERT ATTILA Bankszámlaszám: 50453702-10472516-00000000, IBAN: HU67 5045 3702 1047 2516 0000 0000
Előre is hálásan köszönünk minden segítséget!
