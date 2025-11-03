november 3., hétfő

Mai évfordulók
1 órája

A hét elején a búcsú fájt, a végén az emlékek simogattak!

Címkék#segítség#Horváth Tamás#Dunaújváros#búcsú#útfelújítás

Egy csokorban a mai nap legfontosabb hírei Dunaújvárosból és környékéről — gyorsan, átláthatóan, egy helyen.

Duol.hu

Szomorú búcsúval indult, múltidézéssel zárult a hét

Mozgalmas napok állnak mögöttünk a városban, tele hírekkel és történésekkel. Dunaújváros történései között nemcsak reality forgatás, közérdekű hírek, szívszorító események is szerepeltek, amelyek a hét legfontosabb történéseit mutatják.

Tovább olvasok 

Egy kétségbeesett apa segítséget kér: Eladtuk a házat, hogy legyen vesém

Vannak életek, amelyekben a küzdelem nem epizód, hanem maga a történet. Hegedűs Norbert harminckét éves, és tizenhárom éve vesedialízisre jár. Hetente három alkalommal ül be a gép mellé, ami a vese helyett tisztítja a vérét. Nélküle néhány nap alatt életveszélybe kerülne. Most azonban a családja biztonságáért könyörög, segítséget, adományokat kér a megélhetésükért.

Tovább olvasok 

Útfelújítások kezdődhetnek Dunaújvárosban

Újabb nagyszabású útfelújítások Dunaújvárosban: a város útjainak korszerűsítésére csaknem 900 millió forint TOP Plusz forrás érkezik – írta közösségi oldalán be dr. Mészáros Lajos, térségünk országgyűlési képviselője.

Tovább olvasok 

Horváth Tamás most nem táncolt, hanem mesélt – és szívből szólt minden sora

Tegnap este ismét forró hangulat uralkodott a TV2 stúdiójában, ahol nyolc énekes mérte össze tudását. A Sztárban Sztár All Stars legújabb adása tele volt érzelemmel, nagy átalakulásokkal és parádés meglepetésekkel.

Tovább olvasok 

