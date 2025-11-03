46 perce
3 százalékos hitel Dunaújvárosban: ezek a lakások 26 millióba sem kerülnek +fotók
Lakást vásárolna Dunaújvárosban? Sokszor nem egyszerű az igazit megtalálni. Hosszú folyamat, és néha a döntés is még nehezebb.
Szeptember 1-jétől már elérhető a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A 3 százalékos hitel Dunaújvárosban sok család és fiatal számára hatalmas segítséget jelent a saját otthon megteremtésében. A többi konstrukcióhoz képest az államilag támogatott hitel jóval alacsonyabb kamatot kínál, mint egy albérlet, hiszen sokszor több pénzt kell kifizetni egy albérletért, mint ha a kölcsön törlesztőrészletét fizetnénk. Egy alacsonyabb hitelösszeg esetén akár havi 11 ezer forintra is levihető a havonta fizetendő törlesztő, ehhez az Otthon Start Programban nyújtott 3 százalékos hitel és a közszolgálati támogatás összevonása szükséges azoknak, akik ingatlant vásárolnának. Körülnéztünk az ingatlanbazar.hu oldalán, hogy lássuk, milyen lehetőségek kínálkoznak a friss lakásvásárlók előtt. Találtunk néhány igazi gyöngyszemet, és árban is igazán előnyösek.
3 százalékos hitel Dunaújvárosban: három kedvező ingatlan lakásvásárlóknak
Béke városrész
Az első ingatlan a Béke városrészben található: egy 31 m²-es lakás a tízemeletes, szigetelt panelépület hetedik emeletén.
Teljes körű felújítása megtörtént:
- Bejárati ajtó több ponton záródó biztonsági ajtó.
- Új, hang és hőszigetelt ablak, redőnnyel, szúnyoghálóval szerelve.
- Teljes körűen felújított villanyhálózat.
- Fűtése távhővel történik, kellemes hőmérsékletről klíma gondoskodik.
- Konyhában indukciós főzőlap, elektromos sütő és mosogatógép.
Vételár: 25.900.000 Ft.
Dunaújvárosi lakás olcsón, 3 százalékos hitellelFotók: ingatlanbazar.hu
Római körút
A második ingatlan a Római körúton található. Az 56 m²-es, erkélyes, 2,5 szobás lakás egy liftes társasház része.
Főbb jellemzők:
- Alapterület: 56 m².
- 2 és fél szoba, külön bejárattal.
- Erkély szép kilátással.
- Felújítandó állapot – remek lehetőség saját elképzelések megvalósítására.
- Távfűtés.
Irányár: 25.500.000 Ft.
Megfizethető ingatlan 3 százalékos hitellel DunaújvárosbanFotók: ingatlanbazar.hu
Római városrész
A harmadik ingatlan a Római városrészben helyezkedik el. A lakás 58 m2-es, 2+1 szobás 9. emeleti panellakás.
- A lakás felújítandó, így az új tulajdonos ízlésére alakítható.
- A nyílászárók régi faablakok, de jól záródnak; a bejárati ajtó cserére szorul.
- A villamos hálózat nem korszerűsített.
- A szobák laminált, a többi helyiség kőburkolatú.
- A fűtés központi, radiátorokon keresztül, egyedi mérővel.
- Az ingatlan jól alakítható, ideális nagy családoknak és befektetőknek.
Vételár: 25. 500 000 Ft.
Dunaújvárosban most elérhető: olcsó lakás 3 százalékos hitellelFotók: ingatlanbazar.hu
Így és ennyiért vehetünk kedvezményes hitellel lakást Dunaújvárosban
Elképesztő számok: vidéken szinte minden lakás belefér az Otthon Start programba
Otthon Start Program, ami lehetőséget teremt Dunaújvárosban is
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!