3 százalékos hitel Dunaújvárosban: ezek a lakások 26 millióba sem kerülnek +fotók

Szeptember 1-jétől már elérhető a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A 3 százalékos hitel Dunaújvárosban sok család és fiatal számára hatalmas segítséget jelent a saját otthon megteremtésében. A többi konstrukcióhoz képest az államilag támogatott hitel jóval alacsonyabb kamatot kínál, mint egy albérlet, hiszen sokszor több pénzt kell kifizetni egy albérletért, mint ha a kölcsön törlesztőrészletét fizetnénk. Egy alacsonyabb hitelösszeg esetén akár havi 11 ezer forintra is levihető a havonta fizetendő törlesztő, ehhez az Otthon Start Programban nyújtott 3 százalékos hitel és a közszolgálati támogatás összevonása szükséges azoknak, akik ingatlant vásárolnának. Körülnéztünk az ingatlanbazar.hu oldalán, hogy lássuk, milyen lehetőségek kínálkoznak a friss lakásvásárlók előtt. Találtunk néhány igazi gyöngyszemet, és árban is igazán előnyösek.

A 3 százalékos hitel Dunaújvárosban sokak számára nyújt lehetőséget saját vagy családi otthon megteremtésére.

Forrás: Canva

3 százalékos hitel Dunaújvárosban: három kedvező ingatlan lakásvásárlóknak

Béke városrész

Az első ingatlan a Béke városrészben található: egy 31 m²-es lakás a tízemeletes, szigetelt panelépület hetedik emeletén.

Teljes körű felújítása megtörtént:

- Bejárati ajtó több ponton záródó biztonsági ajtó.

- Új, hang és hőszigetelt ablak, redőnnyel, szúnyoghálóval szerelve.

- Teljes körűen felújított villanyhálózat.

- Fűtése távhővel történik, kellemes hőmérsékletről klíma gondoskodik.

- Konyhában indukciós főzőlap, elektromos sütő és mosogatógép.

Vételár: 25.900.000 Ft.