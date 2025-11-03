november 4., kedd

Károly névnap

+14
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Saját otthon

2 órája

3 százalékos hitel Dunaújvárosban: ezek a lakások 26 millióba sem kerülnek +fotók

Címkék#lakás#Otthon Start Program#albérlet#család#kamat#Dunaújváros#hitel

Lakást vásárolna Dunaújvárosban? Sokszor nem egyszerű az igazit megtalálni. Hosszú folyamat, és néha a döntés is még nehezebb.

Duol.hu

Szeptember 1-jétől már elérhető a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A 3 százalékos hitel Dunaújvárosban sok család és fiatal számára hatalmas segítséget jelent a saját otthon megteremtésében. A többi konstrukcióhoz képest az államilag támogatott hitel jóval alacsonyabb kamatot kínál, mint egy albérlet, hiszen sokszor több pénzt kell kifizetni egy albérletért, mint ha a kölcsön törlesztőrészletét fizetnénk. Egy alacsonyabb hitelösszeg esetén akár havi 11 ezer forintra is levihető a havonta fizetendő törlesztő, ehhez az Otthon Start Programban nyújtott 3 százalékos hitel és a közszolgálati támogatás összevonása szükséges azoknak, akik ingatlant vásárolnának. Körülnéztünk az ingatlanbazar.hu oldalán, hogy lássuk, milyen lehetőségek kínálkoznak a friss lakásvásárlók előtt. Találtunk néhány igazi gyöngyszemet, és árban is igazán előnyösek.

3 százalékos hitel Dunaújváros
A 3 százalékos hitel Dunaújvárosban sokak számára nyújt lehetőséget saját vagy családi otthon megteremtésére.
Forrás: Canva

3 százalékos hitel Dunaújvárosban: három kedvező ingatlan lakásvásárlóknak

Béke városrész

Az első ingatlan a Béke városrészben található: egy 31 m²-es lakás a tízemeletes, szigetelt panelépület hetedik emeletén. 
Teljes körű felújítása megtörtént:
- Bejárati ajtó több ponton záródó biztonsági ajtó.
- Új, hang és hőszigetelt ablak, redőnnyel, szúnyoghálóval szerelve.
- Teljes körűen felújított villanyhálózat.
- Fűtése távhővel történik, kellemes hőmérsékletről klíma gondoskodik.
- Konyhában indukciós főzőlap, elektromos sütő és mosogatógép.
Vételár: 25.900.000 Ft.

Dunaújvárosi lakás olcsón, 3 százalékos hitellel

Fotók: ingatlanbazar.hu

Római körút

A második ingatlan a Római körúton található. Az 56 m²-es, erkélyes, 2,5 szobás lakás egy liftes társasház része.
Főbb jellemzők:
- Alapterület: 56 m².
- 2 és fél szoba, külön bejárattal.
- Erkély szép kilátással.
- Felújítandó állapot – remek lehetőség saját elképzelések megvalósítására.
- Távfűtés.
Irányár: 25.500.000 Ft.

Megfizethető ingatlan 3 százalékos hitellel Dunaújvárosban

Fotók: ingatlanbazar.hu

Római városrész

A harmadik ingatlan a Római városrészben helyezkedik el. A lakás 58 m2-es, 2+1 szobás 9. emeleti panellakás. 
- A lakás felújítandó, így az új tulajdonos ízlésére alakítható.
- A nyílászárók régi faablakok, de jól záródnak; a bejárati ajtó cserére szorul.
- A villamos hálózat nem korszerűsített.
- A szobák laminált, a többi helyiség kőburkolatú.
- A fűtés központi, radiátorokon keresztül, egyedi mérővel.
- Az ingatlan jól alakítható, ideális nagy családoknak és befektetőknek.

Vételár: 25. 500 000 Ft.

Dunaújvárosban most elérhető: olcsó lakás 3 százalékos hitellel

Fotók: ingatlanbazar.hu

 

 

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu