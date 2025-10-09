október 9., csütörtök

Dénes névnap

15°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Országos Menőszolgálat

1 órája

Így kapott téves riasztást Zacher Gábor – könnyekig hatódott (videóval)

Címkék#születésnap#Zacher Gábor#nyugdíjba vonulás#Országos Mentőszolgálat#mentős

Zacher Gábor neve egyet jelent a magyar mentőszolgálattal. Több évtizedes pályafutása során nemcsak életet mentett, hanem mindig példát mutatott emberségből és szakértelemből.

Mészáros Réka

Pályafutása fiatalon kezdődött: ápolóként, majd mentőtisztként, 1986 óta pedig mentőorvosként szolgál. Több mint 40 évnyi tapasztalata és kalandja miatt a kollégák és a közönség körében egyaránt ikonikus alak Zacher Gábor – írta az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán.

Zacher Gábor
Zacher Gábor, az Országos Mentőszolgálat ikonikus mentőorvosa 65 évesen sem vonul vissza, munkásságát ezrek tisztelik és köszöntik.

Zacher Gábor ünneplése óriási visszhangot keltett

Fanyar humorával, tanító történeteivel és felülmúlhatatlan szaktudásával Zacher Gábor mindig a közösség középpontjában állt, a legnehezebb napokon is mosolyt csalva bajtársai arcára. Bár elérte a nyugdíjkorhatárt, visszavonulni egyelőre nem tervez, és továbbra is a rohamkocsin teljesít szolgálatot. Nemrég kollégái különleges meglepetéssel készültek 65. születésnapja alkalmából: egy “riasztásnak” tűnő hívás során kedvenc kávézójához vezették, ahol szeretett bajtársai és az OMSZ főigazgatója várták. A megható pillanatokról videó is készült.

Az Országos Mentőszolgálat bejegyzése rendkívüli visszhangot váltott ki: rengetegen osztották meg, számtalanan kedvelték, és több ezren fejezték ki mély tiszteletüket, hálájukat és köszönetüket Zacher Gábor áldozatos munkája iránt.

Mentősök a legnagyobb szükség idején

A mentősök igazi hősök, akik nem ismernek időt és helyet: mindig készen állnak segíteni, akár munkaidőn túl is, ott, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. Erre Dunaújvárosban is láthattunk példát: egy súlyosan sérült idős hölgyet helikopterrel szállítottak kórházba, és az első segítséget egy a közelben tartózkodó, szabadnapos mentős nyújtotta.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu