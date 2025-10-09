Így kapott téves riasztást Zacher Gábor – könnyekig hatódott (videóval)

Pályafutása fiatalon kezdődött: ápolóként, majd mentőtisztként, 1986 óta pedig mentőorvosként szolgál. Több mint 40 évnyi tapasztalata és kalandja miatt a kollégák és a közönség körében egyaránt ikonikus alak Zacher Gábor – írta az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán.

Zacher Gábor, az Országos Mentőszolgálat ikonikus mentőorvosa 65 évesen sem vonul vissza, munkásságát ezrek tisztelik és köszöntik.

Zacher Gábor ünneplése óriási visszhangot keltett

Fanyar humorával, tanító történeteivel és felülmúlhatatlan szaktudásával Zacher Gábor mindig a közösség középpontjában állt, a legnehezebb napokon is mosolyt csalva bajtársai arcára. Bár elérte a nyugdíjkorhatárt, visszavonulni egyelőre nem tervez, és továbbra is a rohamkocsin teljesít szolgálatot. Nemrég kollégái különleges meglepetéssel készültek 65. születésnapja alkalmából: egy “riasztásnak” tűnő hívás során kedvenc kávézójához vezették, ahol szeretett bajtársai és az OMSZ főigazgatója várták. A megható pillanatokról videó is készült.

Az Országos Mentőszolgálat bejegyzése rendkívüli visszhangot váltott ki: rengetegen osztották meg, számtalanan kedvelték, és több ezren fejezték ki mély tiszteletüket, hálájukat és köszönetüket Zacher Gábor áldozatos munkája iránt.

Mentősök a legnagyobb szükség idején

A mentősök igazi hősök, akik nem ismernek időt és helyet: mindig készen állnak segíteni, akár munkaidőn túl is, ott, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. Erre Dunaújvárosban is láthattunk példát: egy súlyosan sérült idős hölgyet helikopterrel szállítottak kórházba, és az első segítséget egy a közelben tartózkodó, szabadnapos mentős nyújtotta.