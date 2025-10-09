1 órája
Így kapott téves riasztást Zacher Gábor – könnyekig hatódott (videóval)
Zacher Gábor neve egyet jelent a magyar mentőszolgálattal. Több évtizedes pályafutása során nemcsak életet mentett, hanem mindig példát mutatott emberségből és szakértelemből.
Pályafutása fiatalon kezdődött: ápolóként, majd mentőtisztként, 1986 óta pedig mentőorvosként szolgál. Több mint 40 évnyi tapasztalata és kalandja miatt a kollégák és a közönség körében egyaránt ikonikus alak Zacher Gábor – írta az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán.
Zacher Gábor ünneplése óriási visszhangot keltett
Fanyar humorával, tanító történeteivel és felülmúlhatatlan szaktudásával Zacher Gábor mindig a közösség középpontjában állt, a legnehezebb napokon is mosolyt csalva bajtársai arcára. Bár elérte a nyugdíjkorhatárt, visszavonulni egyelőre nem tervez, és továbbra is a rohamkocsin teljesít szolgálatot. Nemrég kollégái különleges meglepetéssel készültek 65. születésnapja alkalmából: egy “riasztásnak” tűnő hívás során kedvenc kávézójához vezették, ahol szeretett bajtársai és az OMSZ főigazgatója várták. A megható pillanatokról videó is készült.
Az Országos Mentőszolgálat bejegyzése rendkívüli visszhangot váltott ki: rengetegen osztották meg, számtalanan kedvelték, és több ezren fejezték ki mély tiszteletüket, hálájukat és köszönetüket Zacher Gábor áldozatos munkája iránt.
Mentősök a legnagyobb szükség idején
A mentősök igazi hősök, akik nem ismernek időt és helyet: mindig készen állnak segíteni, akár munkaidőn túl is, ott, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. Erre Dunaújvárosban is láthattunk példát: egy súlyosan sérült idős hölgyet helikopterrel szállítottak kórházba, és az első segítséget egy a közelben tartózkodó, szabadnapos mentős nyújtotta.
