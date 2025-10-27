október 27., hétfő

Mai évfordulók
Őszi kézműves workshop az MMK-ban!

Címkék#dísz#MMK#program#Dunaújváros#dekoráció#workshop

A Halloween hangulatát idéző „Fekete macska” dekorációkészítő workshop várja az alkotni vágyókat 2025. október 30-án, csütörtökön 9 órától a Munkásművelődési Központban (Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.).

Duol.hu

A foglalkozáson résztvevők különleges, kézzel készített fekete macska díszeket alkothatnak, amelyek tökéletes kiegészítői lehetnek az őszi, halloween-i dekorációnak. A workshopra 10 éves kortól várják az érdeklődőket a Munkásművelődési Központban (MMK), így családok, baráti társaságok és iskolai csoportok számára is remek program lehet. A részvételi díj 1.000 forint/fő. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyet Kováts Blankánál lehet megtenni a 0630/522-9296 telefonszámon. Érdemes kihasználni ezt a vidám, őszi kézműves programot, ahol mindenki elkészítheti a saját, egyedi fekete macska díszét.

workshop
Workshop gyerekeknek és családoknak: kreatív fekete macska dekorációk készítése az MMK-ban Dunaújvárosban.
Forrás: Canva

Forrás: Munkásművelődési Központ Facebook-oldala

