Őszi kézműves workshop az MMK-ban!

A foglalkozáson résztvevők különleges, kézzel készített fekete macska díszeket alkothatnak, amelyek tökéletes kiegészítői lehetnek az őszi, halloween-i dekorációnak. A workshopra 10 éves kortól várják az érdeklődőket a Munkásművelődési Központban (MMK), így családok, baráti társaságok és iskolai csoportok számára is remek program lehet. A részvételi díj 1.000 forint/fő. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyet Kováts Blankánál lehet megtenni a 0630/522-9296 telefonszámon. Érdemes kihasználni ezt a vidám, őszi kézműves programot, ahol mindenki elkészítheti a saját, egyedi fekete macska díszét.

Workshop gyerekeknek és családoknak: kreatív fekete macska dekorációk készítése az MMK-ban Dunaújvárosban.

Forrás: Canva

Forrás: Munkásművelődési Központ Facebook-oldala