2 órája
Őszi kézműves workshop az MMK-ban!
A Halloween hangulatát idéző „Fekete macska” dekorációkészítő workshop várja az alkotni vágyókat 2025. október 30-án, csütörtökön 9 órától a Munkásművelődési Központban (Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.).
A foglalkozáson résztvevők különleges, kézzel készített fekete macska díszeket alkothatnak, amelyek tökéletes kiegészítői lehetnek az őszi, halloween-i dekorációnak. A workshopra 10 éves kortól várják az érdeklődőket a Munkásművelődési Központban (MMK), így családok, baráti társaságok és iskolai csoportok számára is remek program lehet. A részvételi díj 1.000 forint/fő. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges, amelyet Kováts Blankánál lehet megtenni a 0630/522-9296 telefonszámon. Érdemes kihasználni ezt a vidám, őszi kézműves programot, ahol mindenki elkészítheti a saját, egyedi fekete macska díszét.
Forrás: Munkásművelődési Központ Facebook-oldala
A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!