A vöröslencse, a quinoa és a goji bogyó - piaci termékek

A múlt heti körképünkben említettük, hogy már kapható a friss mák (most 3000 forint volt kilója). Ezen felbuzdulva ezúttal megnéztük, hogy a "tesók", például a dió mit mutatnak. Az idei diót általában 4500 forintért kínálják, azonban valahol valamivel olcsóbb, valahol drágább. A mandula, ami jóval drágább szokott lenni, mint a dió vagy a mák, most 4800 forintba kerül kilónként. A prímet a kesudió viszi a maga 6800 forintjával. Annál a standnál, ahol ezeket az árakat lejegyeztük igencsak bőséges volt a felhozatal lencséből, babból, borsóból, bulgurból, hajdinából, hogy csak néhány terméket említsünk meg. A lencsék között volt vörös, élénk színekkel, az ember azt gondolná, jutott neki az ételfestékből, de nem. A gazdától megtudtuk, a vöröslencse Törökországból származik, és nagyon sok vitamint, ásványi anyagot tartalmaz, és ugyanúgy el lehet készíteni, mint a magyart. A vöröslencséből egy fél kilogramm 800 forint, de 250 grammos kiszerelésben is kapható.

Közepes forgalom volt tegnap a dunaújvárosi piacon. A vöröslencse is a kosarunkba kerülhet

Fotó: Agárdy Csaba

A vöröslencse és a quinoa

Vásárolhatunk a vöröslencse mellett olyan különlegességet is mint a quinoa. De mi is az a quinoa? Egy Dél-Amerikából származó "álgabona", amelyet perui rizsnek is neveznek. A quinoát leggyakrabban gluténmentes diétáknál, és mivel nagyon könnyen emészthető, gyomorpanaszok esetén alkalmazzák sikerrel, valamint a migrénes fejfájás esetén a pácienseknél tapasztalható enyhülés, ha áttérnek quinoában gazdag étrendre. A migrén mellett még javasolják cukorbetegeknek, szív- és érrendszeri problémákkal küzdőknek. Ennek a "csodaszernek" kilója 3200 forint, de 25 dekás kiszerelésben is kapható, annak ára 800 forint. Még álgabonának sem nevezhető a goji bogyó, ami gyümölcs, nem véletlenül juthatunk hozzá aszalt formában. A goji bogyó legfőbb tulajdonsága, hogy nagyon magas a C-vitamin tartalma. Tíz deka ebből 700 forint. A régi ismerősök közül a szezámmagot negyedkilós kiszerelésben is árulják, ára 1000 forint. A szárazbabok kínálata igen színes, és nagy a szórás az árak között. Egy fél kilós csomagot 600 és 1800 forint között kaphatunk meg. A tarkabab fél kilója 1300 forint.