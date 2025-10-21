2 órája
Év végi határidő a vízóráknál: a késlekedés súlyos problémát okozhat!
Az év végéig sok vízóra hitelessége lejár, ami komoly kellemetlenségeket okozhat, ha nem intézik időben a cserét. A fővárosban például több mint 47 ezer lakásban még nem cserélték az idei lejáró mérőket, de hasonló a helyzet vidéken is.
A hatályos magyar jogszabályok szerint a háztartási hideg- és melegvíz-mérők hitelesítése 8 évig érvényes. Amennyiben a mérő lejár, az adatai már nem használhatók hivatalos elszámolásra, még ha tovább is mér pontosan. Szerencsére a legtöbb szolgáltató elfogadja, ha a vízóra csere a lejárat után, előre egyeztetett időpontban történik. Ellenkező esetben a fogyasztónak kell új órát szereznie, hitelesíttetnie és újra szerződnie a szolgáltatóval – írta társlapunk a vaol.hu.
Vízóra csere: következmények és teendők lejárt mérő esetén
- A mérés nem hiteles, a szolgáltató nem tud számlát kiállítani az adatok alapján.
- A tulajdonos feladata az új mérő beszerzése és beépítése.
- Hosszabb várakozásra lehet számítani a szerelésre.
- Számlázási és elszámolási problémák merülhetnek fel.
Mennyibe kerül a vízóra csere?
Alap vízórák (MID hitelesítéssel)
- 1/2" (DN15) hideg vízóra: kb. 6 858 Ft
- 3/4" (DN20) hideg vízóra: kb. 13 566 Ft
- 1" (DN25) hideg vízóra: kb. 38 953 Ft
Okos vízórák
- Beépítéssel együtt: 40 000–60 000 Ft
Vízóra csere költségei:
- Plombálás nélküli csere: 4 500–22 500 Ft
- Beépítés munkadíja: 13 000–33 000 Ft
- Hitelesítés díja: 9 000–15 500 Ft
Az év végéig célszerű időben elvégezni a cserét, hogy elkerülhetők legyenek a váratlan költségek és problémák.
Teljes cikk itt olvasható.
Fontos a vízmérők karbantartása és ellenőrzése
Szerkesztőségünk korábban már beszámolt arról, hogy a vízórák cseréje és ellenőrzése fontos, az augusztus eleji kötelező vízmérő-leolvasás Előszálláson pedig ismét felhívta a lakosok figyelmét a mérők hozzáférhetőségére és karbantartására.