Év végi határidő a vízóráknál: a késlekedés súlyos problémát okozhat!

A hatályos magyar jogszabályok szerint a háztartási hideg- és melegvíz-mérők hitelesítése 8 évig érvényes. Amennyiben a mérő lejár, az adatai már nem használhatók hivatalos elszámolásra, még ha tovább is mér pontosan. Szerencsére a legtöbb szolgáltató elfogadja, ha a vízóra csere a lejárat után, előre egyeztetett időpontban történik. Ellenkező esetben a fogyasztónak kell új órát szereznie, hitelesíttetnie és újra szerződnie a szolgáltatóval – írta társlapunk a vaol.hu.

Forrás: MW

Vízóra csere: következmények és teendők lejárt mérő esetén

A mérés nem hiteles, a szolgáltató nem tud számlát kiállítani az adatok alapján.

A tulajdonos feladata az új mérő beszerzése és beépítése.

Hosszabb várakozásra lehet számítani a szerelésre.

Számlázási és elszámolási problémák merülhetnek fel.

Mennyibe kerül a vízóra csere?

Alap vízórák (MID hitelesítéssel)

1/2" (DN15) hideg vízóra: kb. 6 858 Ft

3/4" (DN20) hideg vízóra: kb. 13 566 Ft

1" (DN25) hideg vízóra: kb. 38 953 Ft

Okos vízórák

Beépítéssel együtt: 40 000–60 000 Ft

Vízóra csere költségei:

Plombálás nélküli csere: 4 500–22 500 Ft

Beépítés munkadíja: 13 000–33 000 Ft

Hitelesítés díja: 9 000–15 500 Ft

Az év végéig célszerű időben elvégezni a cserét, hogy elkerülhetők legyenek a váratlan költségek és problémák.

Fontos a vízmérők karbantartása és ellenőrzése

Szerkesztőségünk korábban már beszámolt arról, hogy a vízórák cseréje és ellenőrzése fontos, az augusztus eleji kötelező vízmérő-leolvasás Előszálláson pedig ismét felhívta a lakosok figyelmét a mérők hozzáférhetőségére és karbantartására.