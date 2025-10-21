október 21., kedd

Orsolya névnap

+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ne várjon

2 órája

Év végi határidő a vízóráknál: a késlekedés súlyos problémát okozhat!

Címkék#jogszabály#költség#következmény#vízóra csere#határidő

Az év végéig sok vízóra hitelessége lejár, ami komoly kellemetlenségeket okozhat, ha nem intézik időben a cserét. A fővárosban például több mint 47 ezer lakásban még nem cserélték az idei lejáró mérőket, de hasonló a helyzet vidéken is.

Duol.hu

A hatályos magyar jogszabályok szerint a háztartási hideg- és melegvíz-mérők hitelesítése 8 évig érvényes. Amennyiben a mérő lejár, az adatai már nem használhatók hivatalos elszámolásra, még ha tovább is mér pontosan. Szerencsére a legtöbb szolgáltató elfogadja, ha a vízóra csere a lejárat után, előre egyeztetett időpontban történik. Ellenkező esetben a fogyasztónak kell új órát szereznie, hitelesíttetnie és újra szerződnie a szolgáltatóval – írta társlapunk a vaol.hu.

vízóra csere
Vízóra csere: tudja meg, mikor jár le a mérő hitelessége, milyen következményekkel jár a lejárat, és mennyibe kerül a csere, a beépítés és a hitelesítés.
Forrás: MW

Vízóra csere: következmények és teendők lejárt mérő esetén

  • A mérés nem hiteles, a szolgáltató nem tud számlát kiállítani az adatok alapján.
  • A tulajdonos feladata az új mérő beszerzése és beépítése.
  • Hosszabb várakozásra lehet számítani a szerelésre.
  • Számlázási és elszámolási problémák merülhetnek fel.

Mennyibe kerül a vízóra csere?

Alap vízórák (MID hitelesítéssel)

  • 1/2" (DN15) hideg vízóra: kb. 6 858 Ft
  • 3/4" (DN20) hideg vízóra: kb. 13 566 Ft
  • 1" (DN25) hideg vízóra: kb. 38 953 Ft 

Okos vízórák

  • Beépítéssel együtt: 40 000–60 000 Ft 

Vízóra csere költségei:

  • Plombálás nélküli csere: 4 500–22 500 Ft
  • Beépítés munkadíja: 13 000–33 000 Ft
  • Hitelesítés díja: 9 000–15 500 Ft

Az év végéig célszerű időben elvégezni a cserét, hogy elkerülhetők legyenek a váratlan költségek és problémák.

Teljes cikk itt olvasható.

Fontos a vízmérők karbantartása és ellenőrzése

Szerkesztőségünk korábban már beszámolt arról, hogy a vízórák cseréje és ellenőrzése fontos, az augusztus eleji kötelező vízmérő-leolvasás Előszálláson pedig ismét felhívta a lakosok figyelmét a mérők hozzáférhetőségére és karbantartására.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu