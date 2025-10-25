október 25., szombat

A Duna vízszintje a környéken kis mértékben növekedett

A Duna továbbra is nyugodt, a vízszint több helyen alacsony, és csak mérsékelt emelkedés figyelhető meg.

Az elmúlt 24 órában a Duna vízállása a térségben továbbra is alacsony maradt, csupán kisebb emelkedés volt tapasztalható, jelentősebb változás nem történt. A legfrissebb mérési adatokat a hydroinfo.hu közölte.

A legfrissebb adatok szerint a Duna vízállása Ercsi, Adony, Dunaújváros és Dunaföldvár térségében enyhe emelkedést mutat.

Hogyan alakul a Duna vízállása?

Ercsinél a Duna vízszintje jelenleg –37 centiméter, ami az elmúlt 24 órában 5 centiméteres emelkedést jelent. Adonynál a folyó –17 centiméteren áll, ami ugyan csökkenést mutat, de még így is 2 centiméterrel magasabb az előző napi értéknél. Dunaújváros térségében –37 centiméteres vízszintet mértek, ez 6 centiméterrel több, mint egy nappal korábban. Dunaföldvárnál a Duna –157 centiméteres szinten van, és az elmúlt nap során 5 centiméterrel emelkedett.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is. 

