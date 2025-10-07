Minden közeli településen egységes apadást mértek

A térségben a Duna vízállása az elmúlt nap folyamán enyhe csökkenést mutatott, és továbbra is alacsony maradt. Az adatok a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.

A vízállási adatok több térségben is a vízszint csökkenését mutatják.

A mérések szerint a vízállás fokozatosan csökken

Ercsinél a vízmérce –28 centimétert mutatott, ami 8 centiméterrel alacsonyabb a tegnapi szinthez képest. A víz hőmérsékletéről nem áll rendelkezésre adat.

Adony térségében -6 centiméteres vízállást mértek, ez szintén sükkenést jelent a tegnapi értékhez képest, számszakilag 7 cm a különbség. A víz hőmérsékletéről itt sincs információ.

Dunaújvárosban –28 centimétert rögzítettek, ami szintén 7 centiméteres csökkenést mutat. A víz hőfokát nem közölték.

Dunaföldvárnál –144 centiméter volt a vízszint, ami 7 centiméterrel alacsonyabb a tegnapi szinthez képest. A vízhőmérsékletre vonatkozó adat nem áll rendelkezésre.

pakson is csökkent a Duna vízszintje, a tegnapi értéknél 7 centiméterrel alacsonyabbat mértek, -26-ot.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is.