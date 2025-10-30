Alacsony vízszint, csendes Duna – nem mutat változást a vízállás

Térségünkben a Duna vízállása az elmúlt nap során nem mutatott emelkedést – derül ki a hydroinfo.hu legfrissebb adataiból. A mérések szerint a folyó több pontján továbbra is alacsonyabb szinten maradt a víz.

A legfrissebb adatok szerint a Duna vízállása Dunaújvárosban, Ercsinél, Adonynál és Dunaföldváron változatlan maradt.

Hogyan alakul a Duna vízállása?

A Duna vízszintje több szakaszon is jelentősen elmarad a megszokottól. Ercsinél jelenleg 16 centiméteres vízállást mértek, ami az előző naphoz képest nem változott. Adonynál 35 centiméteres szintet rögzítettek, itt sem tapasztaltak eltérést.

Dunaújvárosnál mindössze 10 centiméteres a vízállás, ami szintén megegyezik az előző napi értékkel. Dunaföldvárnál –108 centimétert mértek, ez egy nap alatt 1 centiméterrel változott.

A Duna vízhőmérsékletéről egyik mérőállomás sem közölt friss adatot.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is.