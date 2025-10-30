október 30., csütörtök

Alfonz névnap

20°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Folyó

3 órája

Alacsony vízszint, csendes Duna – nem mutat változást a vízállás

Címkék#víz hőmérséklet#Hydroinfo#Duna#víz#adatok

Az elmúlt egy napban a Duna vízszintje gyakorlatilag változatlan maradt a legtöbb helyen.

Duol.hu

Térségünkben a Duna vízállása az elmúlt nap során nem mutatott emelkedést – derül ki a hydroinfo.hu legfrissebb adataiból. A mérések szerint a folyó több pontján továbbra is alacsonyabb szinten maradt a víz.

vízállás
A legfrissebb adatok szerint a Duna vízállása Dunaújvárosban, Ercsinél, Adonynál és Dunaföldváron változatlan maradt.

Hogyan alakul a Duna vízállása?

A Duna vízszintje több szakaszon is jelentősen elmarad a megszokottól. Ercsinél jelenleg 16 centiméteres vízállást mértek, ami az előző naphoz képest nem változott. Adonynál 35 centiméteres szintet rögzítettek, itt sem tapasztaltak eltérést.

Dunaújvárosnál mindössze 10 centiméteres a vízállás, ami szintén megegyezik az előző napi értékkel. Dunaföldvárnál –108 centimétert mértek, ez egy nap alatt 1 centiméterrel változott.

A Duna vízhőmérsékletéről egyik mérőállomás sem közölt friss adatot.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is. 

Google News A legfrissebb dunaújvárosi és környékbeli hírekért kövessen minket a duol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu