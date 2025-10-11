Alacsony vízállás jellemzi a Duna Fejér vármegyei szakaszát

A térségben a Duna vízállása az elmúlt nap során továbbra is alacsony, helyenként enyhe apadással vagy kisebb emelkedéssel. Az adatok a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.

A legújabb adatok szerint a Duna vízállása Ercsi, Adony, Dunaújváros, Dunaföldvár és Paks térségében is emelkedett az elmúlt naphoz képest.

Az adatok szerint a Duna vízszintje továbbra is alacsonyan áll

A vízállás több helyen is enyhe apadást jelez a Duna Fejér vármegyei szakaszán. Ercsinél jelenleg 77 centimétert mértek, ami 4 centiméterrel alacsonyabb, mint egy nappal korábban. Adonynál 93 centiméter a vízszint, itt nem történt változás az elmúlt 24 órában.

Dunaújváros térségében 68 centiméter a vízállás, ami 14 centiméteres elmozdulást jelent egy nap alatt. Dunaföldvárnál a vízszint -45 centiméteren áll, ez 17 centis növekedést mutat. A folyó vízhőmérsékletéről egyik mérőállomáson sincs friss adat.

A Duna szintje tehát továbbra is alacsonyan áll, de helyenként enyhe ingadozás figyelhető meg.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is.