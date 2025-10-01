október 1., szerda

1 órája

Ismét csökkenést mutat a Duna vízállása

Címkék#víz hőmérséklet#Hydroinfo#Duna#víz#adatok

A Duna vízszintje naponta kisebb ingadozásokat mutat, a legfrissebb mérések pedig pontos képet adnak az aktuális helyzetről. Az alábbiakban láthatók a térség adatai.

Duol.hu

Az elmúlt 24 órában a Duna vízállása a térségben kisebb, de folyamatos csökkenést mutat. A települések között eltérések figyelhetők meg, de az adatok alapján mindenhol alacsonyabb vízállást mértek, mint egy nappal korábban. A folyó szintje összességében továbbra is alacsony marad. A mérések a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.

vízállás
A vízállás adatai alapján több településen is csökkenés volt tapasztalható.

Az értékek a vízállás enyhe csökkenését jelzik

A Duna vízszintje a környező településeknél lassú csökkenést mutat.

Ercsi térségében 5 centiméteres vízállást mértek, ami -8 centiméterrel alacsonyabb az előző napi értéknél. A folyó hőmérsékletéről itt nincs adat.

Adonynál 25 centiméteres vízszintet regisztráltak, ez -6 centiméteres csökkenést jelent tegnaphoz képest. A víz hőmérsékletét nem közölték.

Dunaújvárosnál mindössze 1 centiméteres vízállást jegyeztek fel, ami szintén -6 centiméterrel kevesebb, mint egy nappal korábban. A folyó hőmérsékletéről nincs információ.

Dunaföldvárnál a mérőműszerek -113 centiméteres vízállást mutattak, ami -4 centiméterrel alacsonyabb az előző napinál. Itt sem áll rendelkezésre adat a víz hőmérsékletéről.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is. 

 

