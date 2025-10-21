október 21., kedd

Orsolya névnap

+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Folyó

2 órája

Marad az alacsony vízállás a Dunán

Címkék#víz hőmérséklet#Hydroinfo#Duna#víz#adatok

A Duna a térségben továbbra is nyugodt, a vízszint több helyen alacsony, csupán kis mértékben ingadozik.

Duol.hu

Az elmúlt 24 órában a térség Duna-szakaszán a vízállás továbbra is alacsony maradt, enyhe apadást mutatva, jelentős változás nélkül. Az adatok a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.

vízállás
A legutóbbi mérések alapján a Duna vízállása Ercsinél, Adonynál, Dunaújvárosnál és Dunaföldvár környékén lassú csökkenést mutat.

A Duna vízállása jelenleg alacsony

Ercsinél a Duna vízszintje -38 centimétert mutatott, ami 12 centiméteres csökkenést jelent az elmúlt 24 órában. Adonynál a vízállás -15 centiméterre süllyedt, 10 centiméterrel alacsonyabbra, mint egy nappal korábban. Dunaújváros térségében a vízszint szintén -38 centiméter, ami 12 centiméteres apadást jelent. Dunaföldvárnál a folyó -154 centiméteren áll, itt 13 centiméterrel csökkent a vízszint az elmúlt napban.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu