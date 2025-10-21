Marad az alacsony vízállás a Dunán

Az elmúlt 24 órában a térség Duna-szakaszán a vízállás továbbra is alacsony maradt, enyhe apadást mutatva, jelentős változás nélkül. Az adatok a hydroinfo.hu legfrissebb jelentéséből származnak.

A legutóbbi mérések alapján a Duna vízállása Ercsinél, Adonynál, Dunaújvárosnál és Dunaföldvár környékén lassú csökkenést mutat.

A Duna vízállása jelenleg alacsony

Ercsinél a Duna vízszintje -38 centimétert mutatott, ami 12 centiméteres csökkenést jelent az elmúlt 24 órában. Adonynál a vízállás -15 centiméterre süllyedt, 10 centiméterrel alacsonyabbra, mint egy nappal korábban. Dunaújváros térségében a vízszint szintén -38 centiméter, ami 12 centiméteres apadást jelent. Dunaföldvárnál a folyó -154 centiméteren áll, itt 13 centiméterrel csökkent a vízszint az elmúlt napban.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is.