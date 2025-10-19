Alacsony maradt a vízállás a Duna Fejér megyei szakaszán

A térségben a Duna vízállása az elmúlt nap során továbbra is alacsony, lassan apadó vízállás jellemző, jelentős változás nélkül. A legfrissebb adatok a hydroinfo.hu jelentéséből származnak.

A legfrissebb adatok szerint a Duna vízállása Ercsi, Adony, Dunaújváros és Dunaföldvár környékén enyhén csökkenő tendenciát mutat.

Stabil, de alacsony vízállás jellemzi a Duna helyi szakaszát

A Duna mentén továbbra is alacsony a vízállás.

Ercsinél -11 centimétert mértek, ami mindössze 1 centiméteres csökkenést jelent egy nap alatt. Adonynál 9 centiméter a vízszint, ez is mindössze 1 centiméterrel mérséklődött az elmúlt 24 órában. Dunaújvárosnál a vízállás -15 centiméter, ami 2 centiméteres apadást mutat. Dunaföldvárnál -132 centiméter a vízszint, itt is hasonló mértékű, -2 centiméteres változást figyeltek meg.

A folyó Fejér vármegyei szakaszán tehát kisebb csökkenés tapasztalható, de jelentős változás továbbra sem történt.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is.