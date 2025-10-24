A térségben a Duna vízállása mérsékelt emelkedést mutatott

Az elmúlt 24 órában a Duna vízállása a térségben alacsony szinten maradt, csak enyhe emelkedést mutatott, lényeges változás nem történt. A mérési adatokat a hydroinfo.hu legfrissebb jelentése tartalmazza.

A legutóbbi mérések szerint a Duna vízállása Ercsinél, Adonynál, Dunaújvárosnál és Dunaföldvár környékén lassú növekedést mutat.

A Duna vízállása a térségben

Ercsinél a Duna vízszintje jelenleg -36 centiméteren áll, ami az elmúlt 24 órában 6 centiméteres emelkedést jelentett. Adonynál a folyó szintje -18 centiméterre csökkent, de ez még mindig 1 centiméterrel magasabb az előző napi mérésnél. Dunaújváros térségében -38 centimétert regisztráltak, ami 5 centiméterrel haladja meg a korábbi értéket. Dunaföldvárnál a vízszint -158 centiméteren áll, és az elmúlt nap során 4 centiméterrel emelkedett.

Hogyan lehet 0 centiméteres a vízállás?

A Duna 1646.500 folyamkilométerénél, Budapesten a balparti Vigadó térnél elhelyezett vízmérce „0” pontja 94,970 mBf, vagyis a nullpontnak ennyi a Balti-tenger (kronstadti) közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magassága.

A "0" pont a vízmérce kijelölt viszonyítási pontja, nem a folyó fenekét jelenti, és a Duna esetében ez a pont a Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság, ami Budapesten körülbelül 95 méter. A vízmérce "0" pontja nem változik, még akkor sem, ha a meder mélysége idővel megváltozik, ezért lehetségesek "0" pont alatti, azaz negatív előjelű vízállások is.